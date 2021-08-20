سياسة
2 دقيقة قراءة
بفضل الانتعاش القوي.. توقّعات بنمو الاقتصاد التركي 8% خلال 2021
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان الجمعة أنه يتوقع أن يسجّل اقتصاد البلاد نمواً أكثر من 8% خلال 2021 في حال عدم حصول صدمة خارجية متعلقة بجائحة كورونا.
بفضل الانتعاش القوي.. توقّعات بنمو الاقتصاد التركي 8% خلال 2021
توقعات بنمو الاقتصاد التركي 8% في 2021 / AA
20 أغسطس 2021

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان الجمعة أنه يتوقع أن يسجّل اقتصاد البلاد نمواً أكثر من 8% خلال عام 2021 في حال عدم حصول أي صدمة خارجية متعلقة بجائحة كورونا.

وأضاف في كلمة خلال برنامج ملتقى رجال الأعمال بولاية قوجة إيلي (شمال غرب) أنه يتوقّع أن يسجل الربع الثاني من العام الحالي نمواً بأكثر من 20%، بفضل الانتعاش القوي بالإنتاج والصادرات والخدمات.

وأوضح أن منحى الانتعاش التدريجي في قطاع الخدمات وبخاصة في السياحة مستمر مع زيادة معدل التطعيم في البلاد.

وأشار إلى أنّ الوزارة تبذل جهوداً كبيرة للوقوف بجانب المساهمين في الإنتاج والصادرات والتوظيف.

وذكر أنّ عام 2020 كان عاماً مليئاً بالنضال، حيث اختُبرت جميع أنواع الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أنّ الاقتصاد العالمي شهد أعمق انكماش في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث فقد الملايين من الناس أعمالهم.

وأكد أنّ السلالة الجديدة من كورونا تثير أسئلة استفهام بشأن قوة الانتعاش الاقتصادي وديمومته على المستوى العالمي.

وشدد على أنّ فترة الوباء جلبت معها ثلاث مشكلات رئيسية تتعلق بآفاق الاقتصاد العالمي، الأولى زيادة التضخم على مستوى العالم لتراجع الأنشطة الاقتصادية واختلال توازن العرض والطلب وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأضاف أنّ المشكلة الثانية انقطاع سلسلة التوريد، فيما المشكلة الثالثة ارتفاع معدلات الاستدانة في الكثير من الدول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us