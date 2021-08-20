أعلن وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان الجمعة أنه يتوقع أن يسجّل اقتصاد البلاد نمواً أكثر من 8% خلال عام 2021 في حال عدم حصول أي صدمة خارجية متعلقة بجائحة كورونا.

وأضاف في كلمة خلال برنامج ملتقى رجال الأعمال بولاية قوجة إيلي (شمال غرب) أنه يتوقّع أن يسجل الربع الثاني من العام الحالي نمواً بأكثر من 20%، بفضل الانتعاش القوي بالإنتاج والصادرات والخدمات.

وأوضح أن منحى الانتعاش التدريجي في قطاع الخدمات وبخاصة في السياحة مستمر مع زيادة معدل التطعيم في البلاد.

وأشار إلى أنّ الوزارة تبذل جهوداً كبيرة للوقوف بجانب المساهمين في الإنتاج والصادرات والتوظيف.

وذكر أنّ عام 2020 كان عاماً مليئاً بالنضال، حيث اختُبرت جميع أنواع الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أنّ الاقتصاد العالمي شهد أعمق انكماش في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث فقد الملايين من الناس أعمالهم.

وأكد أنّ السلالة الجديدة من كورونا تثير أسئلة استفهام بشأن قوة الانتعاش الاقتصادي وديمومته على المستوى العالمي.

وشدد على أنّ فترة الوباء جلبت معها ثلاث مشكلات رئيسية تتعلق بآفاق الاقتصاد العالمي، الأولى زيادة التضخم على مستوى العالم لتراجع الأنشطة الاقتصادية واختلال توازن العرض والطلب وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأضاف أنّ المشكلة الثانية انقطاع سلسلة التوريد، فيما المشكلة الثالثة ارتفاع معدلات الاستدانة في الكثير من الدول.