تحوّل محيط مطار حامد كرازي الدولي إلى ما يشبه ساحة خردة جرّاء الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها مركبات الذين هرعوا إلى المطار لمغادر البلاد عقب سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية.

وساد الذعر في كابل مع سيطرة طالبان عليها الأحد الماضي، وتوجه من استطاع مغادرة البلاد إلى المطار وتركوا سياراتهم الفارهة عند نقاط التفتيش الخارجية، وشقّوا طريقهم سيراً على الأقدام لدخول المطار.

وشهد المطار خلال الأيام الماضية فوضى ناجمة عن احتشاد الراغبين في المغادرة.

وتعرضت المركبات المتروكة لأضرار جسيمة من قبل من لم يتمكنوا من دخول المطار، وحطمت نوافذها ونُهبت معداتها الداخلية.

وتستَخدم قوات الأمن السيارات المهجورة من حين إلى آخر حواجز أمام أولئك الذين يرغبون في دخول المطار.

وتتواصل عمليات إجلاء الأجانب من مطار كابل الدولي في أعقاب سيطرة قوات طالبان على العاصمة الأفغانية الأحد.

وسيطرت طالبان على العاصمة كابل وأغلب مدن أفغانستان خلال أقل من 10 أيام، ما دفع الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى الهروب من البلاد.

وجاءت هذه السيطرة على الرغم من مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال نحو 20 عاماً لبناء قوات الأمن الأفغانية.