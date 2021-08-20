سياسة
2 دقيقة قراءة
محيط مطار كابل يتحوَّل إلى ساحة خردة بعدما خلَّف المغادرون سياراتهم الفارهة
تعرّضت مركبات مغادري كابل لأضرار جسيمة من قبل من لم يتمكنوا من دخول المطار وتحطّمت نوافذها ونُهِبت معداتها الداخلية.
محيط مطار كابل يتحوَّل إلى ساحة خردة بعدما خلَّف المغادرون سياراتهم الفارهة
تعرّضت مركبات مغادري كابل لأضرار جسيمة من قبل من لم يتمكنوا من دخول المطار / AA
20 أغسطس 2021

تحوّل محيط مطار حامد كرازي الدولي إلى ما يشبه ساحة خردة جرّاء الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها مركبات الذين هرعوا إلى المطار لمغادر البلاد عقب سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية.

وساد الذعر في كابل مع سيطرة طالبان عليها الأحد الماضي، وتوجه من استطاع مغادرة البلاد إلى المطار وتركوا سياراتهم الفارهة عند نقاط التفتيش الخارجية، وشقّوا طريقهم سيراً على الأقدام لدخول المطار.

وشهد المطار خلال الأيام الماضية فوضى ناجمة عن احتشاد الراغبين في المغادرة.

وتعرضت المركبات المتروكة لأضرار جسيمة من قبل من لم يتمكنوا من دخول المطار، وحطمت نوافذها ونُهبت معداتها الداخلية.

وتستَخدم قوات الأمن السيارات المهجورة من حين إلى آخر حواجز أمام أولئك الذين يرغبون في دخول المطار.

وتتواصل عمليات إجلاء الأجانب من مطار كابل الدولي في أعقاب سيطرة قوات طالبان على العاصمة الأفغانية الأحد.

وسيطرت طالبان على العاصمة كابل وأغلب مدن أفغانستان خلال أقل من 10 أيام، ما دفع الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى الهروب من البلاد.

وجاءت هذه السيطرة على الرغم من مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال نحو 20 عاماً لبناء قوات الأمن الأفغانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us