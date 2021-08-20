أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة استضافة بلاده نحو 300 ألف مهاجر أفغاني، مُبدياً الاستعداد للتباحث مع حركة طالبان.

وجاء ذلك في سياق رده على أسئلة صحفيين بخصوص ما تردده أحزاب المعارضة في تركيا، إذ أردف الرئيس التركي بأن المعارضة دائماً ما تقول إن: "يوجد نحو 1.5 مليون هجرة غير نظامية من أفغانستان إلى تركيا".

وتابع: "هذه الأرقام كلها أكاذيب، (..) يوجد نحو 300 ألف مهاجر أفغاني غير شرعي في تركيا الآن".

وأضاف أردوغان في تصريحات صحفية عقب صلاة الجمعة بإسطنبول أنه: "يمكننا إجراء مباحثات مع طالبان إن لزم الأمر، فعلى الأرض حقائق، وعندما يُطرق بابنا سنفتحه".

وأشار إلى أن العالمين الغربي والإسلامي لم يُظهرا الاهتمام اللازم بالأوضاع في أفغانستان.

ولفت إلى أن تركيا قدّمت المساعدات للبنية التحتية والفوقية في أفغانستان بكل ما تملك، وتواصل بذل الجهود اللازمة.