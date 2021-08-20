سياسة
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السعودية تعثر على كمية مخدرات "في أحشاء مسافرين"
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية أنها "تمكنت من إحباط محاولات لتهريب أكثر من (2.6) كيلوغرام من ‘الكوكايين’ مُخبأة داخل أحشاء (6) مسافرين".
السعودية تعثر على كمية مخدرات "في أحشاء مسافرين"
 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقول إنها "تمكنت من إحباط محاولات لتهريب أكثر من (2.6) كيلوغرام من ‘الكوكايين’ مُخبأة داخل أحشاء (6) مسافرين"
20 أغسطس 2021

أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، إحباط محاولة تهريب مخدرات، قالت إنها كانت مخبأة في أحشاء مسافرين.

وكشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في بيان أنها "تمكنت من إحباط محاولات لتهريب أكثر من (2.6) كيلوغرام من ‘الكوكايين’ مُخبأة داخل أحشاء (6) مسافرين".

وأوضحت الهيئة أن عمليات التفتيش لركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي بالدمام أفضت إلى العثور على 244 كبسولة داخل أحشاء المسافرين الستة، "تحتوي جميعها على (2.685) كيلوغرام من "الكوكايين".

ونشرت الهيئة على موقعها صوراً للمخدرات المضبوطة وللأشخاص المتهمين بتهريبها مع إخفاء وجوههم.

وذكرت الهيئة أنها تمكنت مطلع الأسبوع الجاري من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 1.6 مليون حبة كبتاجون، في مطار جدة الإسلامي، "كانت مُخبأة في إرسالية عبارة عن "شاحنة" وردت إلى المملكة عبر الميناء".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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