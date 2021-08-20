سياسة
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يشتبه بتسميمهم نافالني.. بريطانيا تفرض عقوبات على 7 من رجال المخابرات الروس
أعلنت بريطانيا الجمعة، فرض عقوبات على سبعة أشخاص قالت إنهم من عناصر المخابرات الروسية يشتبه في تورطهم في تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، وتأتي العقوبات في الذكرى الأولى لتسميم نافالني.
يشتبه بتسميمهم نافالني.. بريطانيا تفرض عقوبات على 7 من رجال المخابرات الروس
سُجن نافالني عند عودته إلى روسيا في وقت سابق هذا العام بتهمة انتهاك الإفراج المشروط / AA
20 أغسطس 2021

نشرت بريطانيا الجمعة، تفاصيل عقوبات فرضتها على سبعة أشخاص قالت إنهم من عناصر المخابرات الروسية يشتبه في تورطهم في تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

ونقل نافالني إلى ألمانيا لتلقي العلاج بعد تعرضه للتسمم في سيبيريا في 20 أغسطس/آب من العام الماضي بما أن خلص خبراء غربيون إلى أنه غاز أعصاب يستخدم في أغراض عسكرية. ورفضت موسكو النتائج التي توصلوا إليها واتهمت الغرب بشن حملة تشويه ضدها.

وعند عودته إلى روسيا في وقت سابق هذا العام سُجن نافالني بتهمة انتهاك الإفراج المشروط فيما قال إنها تهم ذات دوافع سياسية. وتضمنت نسخة محدثة من قائمة العقوبات البريطانية المنشورة على الموقع الإلكتروني للحكومة في الذكرى الأولى لتسميم نافالني سبعة أسماء جديدة ومبررات لتجميد الأصول.

وأدرجت الوثيقة أسماء أليكسي ألكساندروف وفلاديمير بنيايف وإيفان أوسيبوف وفلاديمير بوجدانوف وكيريل فاسيليف وستانيسلاف ماكشاكوف وأليكسي سيدوف.

وجاء في قائمة العقوبات أن "ألكساندروف كان عميلاً في وحدة التحقيقات الجنائية الموجودة في تومسك حيث جرى تسميم نافالني".

وأضافت "تشير الأدلة بما في ذلك سجلات الهاتف والسفر إلى أن أليكسي ألكساندروف كان أحد العملاء المتورطين في استخدام سلاح كيماوي في محاولة اغتيال الزعيم المعارض الروسي أليكسي نافالني خلال زيارته إلى سيبيريا في أغسطس 2020".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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