سمى ملك ماليزيا السلطان عبد الله بن السلطان أحمد شاه، الجمعة، إسماعيل صبري يعقوب رئيساً جديداً للوزراء.

جاء ذلك وفق بيان للملك الماليزي، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وشغل يعقوب (61 عاماً) منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة محيي الدين ياسين الذي استقال، الاثنين، بعد أقل من 18 شهراً في منصبه، بسبب النزاعات الداخلية في ائتلافه، التي أدت إلى فقدانه أغلبيته البرلمانية.

وقال القصر، في البيان، إن يعقوب حصل على دعم 114 عضواً في البرلمان الذي يضم 222 مقعداً، وسيؤدي اليمين الدستورية كتاسع رئيس وزراء لماليزيا، السبت.

وأعرب الملك عن أمله بأن "يؤدي تعيين يعقوب إلى إنهاء الاضطرابات السياسية في البلاد".

كما حث نواب البرلمان على "تنحية خلافاتهم السياسية جانباً، والتوحد لمواجهة وباء كورونا المتفاقم في البلاد".

ويعيد تعيين يعقوب الحكم إلى حزب "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة"، الذي قاد ماليزيا منذ الاستقلال عن بريطانيا في عام 1957، لكنه أطيح به في انتخابات 2018، بسبب فضيحة مالية بمليارات الدولارات.

وأطلق الماليزيون المعارضون عريضة، عبر الإنترنت، للاحتجاج على ترشيح يعقوب.

وجرى جمع أكثر من 340 ألف توقيع حتى الآن، إذ تواجه البلاد ارتفاعاً في إصابات كورونا، وتعثرا اقتصادياً، ويعتقد الكثيرون أن اختيار يعقوب سيعيد الوضع إلى ما كان عليه.

ولدى ماليزيا واحد من أعلى معدلات الإصابة والوفيات جراء كورونا في العالم، إذ سجلت البلاد (32.8 مليون نسمة) أكثر من 1.5 مليون إصابة، وأكثر من 13 ألفاً و700 وفاة، على الرغم من فرض حالة الطوارئ لمدة 7 أشهر، والإغلاق منذ يونيو/حزيران الماضي.

وشغل يعقوب عدة مناصب وزارية في حكومات سابقة، منها في عام 2015 كوزير للتجارة، كما عُين وزيراً للدفاع عندما تولى ياسين السلطة في مارس/آذار 2020، وجرت ترقيته إلى منصب نائب رئيس الوزراء في يوليو/تموز الماضي.