سياسة
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ألمانيا.. إمراة محجبة تتعرض لإصابات بالغة جراء هجوم عنصري
تعرضت امرأة محجبة في العاصمة الألمانية برلين، لإصابات بالغة جراء اعتداء عنصري من قبل شاب مجهول الهوية، وذكر بيان لشرطة برلين، الجمعة، أن الشاب هاجم المحجبة وخلع عنها حجابها واعتدى عليها بالضرب، ووجه لها عبارات عنصرية.
ألمانيا.. إمراة محجبة تتعرض لإصابات بالغة جراء هجوم عنصري
شرطة برلين قالت إنها لم تتوصل بعد لهوية المعتدي وأنها فتحت تحقيقاً في الحادث / AA
20 أغسطس 2021

تعرضت امرأة محجبة في العاصمة الألمانية برلين، لاعتداء عنصري من قبل مجهول، نُقلت على إثره إلى المستشفى.

وذكرت شرطة برلين في بيان الجمعة، أنّ الاعتداء وقع في أحد المصاعد بمحطة هاسيلهورست بقضاء شبانداو.

وأشارت أنّ شابا مجهول الهوية، دهس قدم المرأة المحجبة بدراجته الهوائية عند ركوبه المصعد ثم اعتدى عليها بالضرب.

وأوضحت أنّ المعتدي خلع عن المرأة حجابها ثم اعتدى عليها بالضرب على جسدها ووجه إليها عبارات عنصرية ومعادية للأجانب.

وذكرت الشرطة أنّ المرأة حاولت الفرار إلا أنّ المعتدي رمى دراجته النارية على ظهرها لتسقط على الأرض.

وأكدت الشرطة في بيانها نقل المرأة إلى المستشفى بسيارة إسعاف وتعرضها لإصابات بالغة.

وأشارت إلى أنّها لم تتوصل بعد لهوية المعتدي وأنها فتحت تحقيقاً في الحادث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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