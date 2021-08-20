سياسة
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"لا يمكن استبعاد عودته".. حريق الريفيرا الفرنسية لا يزال خارجَ السيطرة
صرح حاكم إقليم "فار" الفرنسي بأن الحريق أصبح مستقراً، مما يعني عدم انتشاره، لكنه حذر من إمكانية عودته بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتغير توقعات الرياح في عطلة نهاية الأسبوع.
"لا يمكن استبعاد عودته".. حريق الريفيرا الفرنسية لا يزال خارجَ السيطرة
مسؤول إقليمي فرنسي يقول إن رجال الإطفاء تمكنوا من ترويض حريق هائل اندلع في الريف الفرنسي / AFP
20 أغسطس 2021

قال مسؤول إقليمي فرنسي، الجمعة، إن رجال الإطفاء تمكنوا من ترويض حريق هائل اندلع في الريف الفرنسي، لكن لم يسيطروا عليه بالكامل.

وصرح حاكم إقليم فار، إيفينس ريشار، للصحفيين بأن الحريق أصبح مستقراً، مما يعني عدم انتشاره. لكنه حذر من أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير توقعات الرياح في عطلة نهاية الأسبوع قد يجلبان المزيد من الأخبار السيئة.

وقال: "لا يمكننا استبعاد عودة جديدة للنيران".

وأسفر الحريق عن مقتل شخصين منذ اندلاعه يوم الاثنين الماضي، أحدهما رجل في الخمسينيات من عمره توفي في منزله في غريمو، على بعد حوالي 12 كيلومتراً (7.5 ميل) من سان تروبيه، وامرأة تبلغ من العمر 32 عاماً خلال إجازة في نفس القرية.

والتهمت النيران في يومها الخامس 8100 هكتار من الغابات والنباتات الأخرى، بما في ذلك مزارع الكروم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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