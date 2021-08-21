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بايدن يقول إن عمليات الإجلاء من أفغانستان هي الأكبر والأصعب في تاريخ الولايات المتحدة، وأردوغان يبحث ملف الهجرة مع رئيس وزراء اليونان.

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"أكبر عملية إجلاء".. بايدن: الجسر الجوي من أفغانستان الأصعب في تاريخنا

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة عمليات الإجلاء من أفغانستان بأنها "من أكبر وأصعب" عمليات النقل الجوي في تاريخ الولايات المتحدة. [TRT عربي]

وقال: "الجسر الجوي الذي أقمناه مع أفغانستان هو الأكبر في تاريخنا"، مشيراً إلي أن الولايات المتحدة تنشر حالياً أكثر من 6 آلاف جندي بينهم قوات من المارينز لتأمين مغادرة المدنيين من أفغانستان. [TRT عربي]

على وقع تطورات أفغانستان.. أردوغان ورئيس وزراء اليونان يبحثان ملف الهجرة

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس آخر التطورات في أفغانستان وتأثير ذلك على موجة الهجرة، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون بين تركيا واليونان على أساس التفاهم والمصالح المتبادلة، ودعا إلى عقد اجتماعات مجلس التعاون التركي-اليوناني رفيع المستوى من جديد. [TRT عربي]

ودعا الرئيس أردوغان في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني، الاتحاد الأوروبي لمساعدة دول جوار أفغانستان، وبخاصة إيران، قائلاً: "إن لم يجرِ اتخاذ الخطوات اللازمة في أفغانستان وإيران فلا مفر من موجة هجرة جديدة". [TRT عربي]