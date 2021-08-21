سياسة
3 دقيقة قراءة
مقاطع فيديو تدحض مزاعم فرنسا حول "نزاهة" وجودها بأفغانستان
نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع ترصد قصف جنود فرنسيين لقرية في أفغانستان عام 2008، رداً على مزاعم ماكرون قال فيها: "معركتنا في أفغانستان كانت نزيهة وفرنسا تشرفت بالانضمام إليها".
مقاطع فيديو تدحض مزاعم فرنسا حول "نزاهة" وجودها بأفغانستان
جنود فرنسيون في أفغانستان - صورة أرشيفية / AFP
21 أغسطس 2021

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو ترصد قصف جنود فرنسيين لقرية في أفغانستان عام 2008، وذلك في رد من النشطاء على تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون شدد فيها على "عدالة" وجودهم هنالك.

والاثنين الماضي قال ماكرون في تصريحات صحفية: "معركتنا في أفغانستان كانت نزيهة وفرنسا تشرفت بالانضمام إليها".

وعلى إثر ذلك أخذ مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي ولا سيما "تويتر"، مقاطع من فيلم وثائقي بث من قبل على قناة "فرانس2"، ونشرها على العديد من المنصات رداً على مزاعم الرئيس.

وتظهر اللقطات التي سجلها جنود فرنسيون خلال غارة جوية على قرية في أفغانستان عام 2008 جنوداً يقصفون المنازل وهم يرددون: "ها هي إصابة مباشرة"، "يوجد أناس سينتقلون إلى هناك"، "ستتوافر لحوم الليلة، وقد انتصروا"، "نحن حقاً مخادعون، يجب أن يوجد أطفال فيها، لا، لا، لم يعد أطفال هناك".

ومن بين من نشروا هذه المقاطع المحامي الفرنسي الشهير خوان برانكو، وإدريس سهامدي مؤسس المنظمة الإسلامية غير الحكومية Barakacity، التي جرى حلها بشكل مثير للجدل من قبل الحكومة الفرنسية.

وقال برانكو معلقاً على ما نشره: "هذه المقاطع والمشاهد تظهر تدميراً كاملاً لقرية تقع في وادي ألاساي شمال شرق العاصمة كابل في القصف الذي شنه الجنود لتباد عائلات وأطفال".

وفي 16 أغسطس/آب الجاري أدلى ماكرون بتصريحات مثيرة للجدل بشأن الوضع في أفغانستان، قال فيها إن أوروبا ستأخذ زمام المبادرة ضد تدفق اللاجئين الناجم عن الأزمة في ذلك البلد، مضيفاً: "يجب أن نتوقع موجات كبيرة من الهجرة غير النظامية وعلينا أن نحمي أنفسنا".

موقف ماكرون جرى تشبيهه بمواقف الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان، وقال منتقدوه إنه يعطي الأولوية للاستثمار الانتخابي غير عابئ بحياة الآخرين.

وبعد ازدياد موجة الغضب ضده خرج ماكرون مجدداً ليزعم أن تصريحاته جرى تحريفها، مشيراً إلى أن فرنسا أكثر من حمى من يتعرضون للخطر وستواصل حمايتهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us