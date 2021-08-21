سياسة
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من قِبل دول ومؤسسات.. ملك المغرب يندد بـ"هجمات مدروسة" ضد بلاده
قال العاهل المغربي إن بلاده تتعرض لـ"هجمات مدروسة" من قبل "بعض الدول والمنظمات" التي لم يسمها، مضيفاً أن دولاً "بخاصة الأوروبية التي تُعدّ للأسف من الشركاء التقليديين تخاف على مصالحها الاقتصادية وعلى أسواقها ومراكز نفوذها بالمنطقة المغاربية".
من قِبل دول ومؤسسات.. ملك المغرب يندد بـ"هجمات مدروسة" ضد بلاده
محمد السادس: المغرب يتعرض على غرار بعض دول اتحاد المغرب العربي لعملية عدوانية مقصودة / Reuters
21 أغسطس 2021

أدان ملك المغرب محمد السادس في خطاب مساء الجمعة "هجمات مدروسة" تتعرض لها المملكة من قبل "بعض الدول والمنظمات" التي لم يسمها.

وقال العاهل المغربي في خطاب وجّهه إلى الأمة في الذكرى الثامنة والستين لثورة الملك والشعب إنّ المملكة "تتعرّض لهجمات مدروسة في الفترة الأخيرة من طرف بعض الدول والمنظمات المعروفة بعدائها لبلدنا".

وتابع بأن "المغرب يتعرض على غرار بعض دول اتّحاد المغرب العربي، لعمليّة عدوانيّة مقصودة" من قبل "أعداء وحدتنا الترابيّة" الذين "ينطلقون من مواقف جاهزة ومتجاوزة ولا يريدون أن يبقى المغرب حراً قوياً مؤثّراً".

وأضاف أنّه "يوجد قليل من الدول، بخاصّة الأوروبية، تُعدّ للأسف من الشركاء التقليديّين، تخاف على مصالحها الاقتصاديّة وعلى أسواقها ومراكز نفوذها بالمنطقة المغاربيّة".

وتابع الملك محمد السادس بأنهم "يريدون أن نصبح مثلهم من خلال خلق مبررات لا أساس لها من الصحة واتهام مؤسساتنا الوطنية، بعدم احترام الحقوق والحريات لتشويه سمعتها، ومحاولة المس بما تتميز به من هيبة ووقار".

وأشار إلى أنهم "لا يريدون أن يفهموا أن قواعد التعامل تغيرت وأن دولنا قادرة على تدبير أمورها واستثمار مواردها وطاقاتها لصالح شعوبنا. لذا جُنِّدت الوسائل الممكنة الشرعية وغير الشرعية ووزعت الأدوار واستعملت وسائل تأثير ضخمة لتوريط المغرب في مشاكل وخلافات مع بعض الدول" .

وعبّر الملك عن الأمل في "إقامة علاقات قويّة، بنّاءة ومتوازنة، بخاصّة مع دول الجوار"، متحدّثاً خصوصاً عن إسبانيا وفرنسا.

وكان تحقيق نشرته في الآونة الأخيرة 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة قد أظهر أنّ برنامج "بيغاسوس" الذي طوّرته شركة "إن إس أو" الإسرائيليّة سمح بالتجسّس على ما لا يقلّ عن 180 صحفياً و600 شخصيّة سياسيّة و85 ناشطاً حقوقياً و65 صاحب شركة في دول عدّة.

وكذّبت الحكومة المغربيّة ما وصفتها "بالادّعاءات الزائفة" حول استخدام أجهزتها الأمنيّة برنامج "بيغاسوس" للتجسّس، ودافعت عن نفسها، نافية امتلاك "برمجيّات معلوماتيّة لاختراق أجهزة اتّصال".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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