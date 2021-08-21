صرّح يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بأن النادي بدأ التفاوض مع المهاجم المصري محمد صلاح بشأن توقيع عقد جديد.

ويتبقى عامان في عقد صلاح الذي انضم إلى ليفربول من روما الإيطالي في 2017، الحالي مع النادي الإنجليزي.

ويُعد الدولي المصري أحد أبرز اللاعبين في تشكيلة كلوب، وقد سجّل 126 هدفاً في كل المسابقات، وساهم في فوز الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام نحو ثلاثة عقود عن تحقيق اللقب الأغلى لدى جماهير النادي.

كما حقق ليفربول عديد البطولات منذ استقدام الملك المصري إلى الفريق، أهمها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

وأبلغ كلوب موقع النادي على الإنترنت: "أنا منخرط في كل شيء تقريباً بالنادي، ربما تحدث بعض المفاوضات من دوني، هذا من الممكن حدوثه، لكن بصرف النظر عن ذلك أعرف كل ما يجري بهذا الشأن".

وأردف المدرب الألماني: "من الواضح أن صلاح يمر بلحظة جيّدة حقاً في مسيرته من حيث الأداء والحالة المزاجية (..) توجد مفاوضات قائمة بالفعل، وعندما يتوافر قرار سنُعلنه".

وتابع: "حتى ذلك الحين، من المهم فقط كيفية عمل كل الأطراف بعضها مع بعض في مثل هذه الأشياء. مع تبقي عامين على نهاية عقده، يمكنك أن تتوقع وجود مفاوضات، هذا كل شيء".

وجدد ليفربول مؤخراً عقود لاعب الوسط فابينيو وحارس المرمى أليسون البرازيليين، والمدافعين فيرجيل فان دايك الهولندي وترنت ألكسندر-أرنولد الإنجليزي لفترات طويلة، فيما أعلن كلوب الأسبوع الماضي أن قائد الفريق الإنجليزي جوردان هندرسون من المرجّح أن يمدد هو الآخر عقده الحالي مع النادي.

ويستضيف ليفربول فريق بيرنلي في ثاني مباريات الفريقين في الدوري الممتاز في وقت لاحق السبت، ويأتي ذلك بعد أن حقق "الحمر" فوزاً ساحقاً على مضيفهم "نورويتش سيتي" في أولى مباريات الفريق في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي.

وسجّل صلاح هدفاً في تلك المباراة ليضرب رقماً قياسياً جديداً بتسجيله هدفاً في المباريات الافتتاحية لخمس مواسم على التوالي.