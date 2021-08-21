اتهم وزير خارجية تايوان الصين السبت بأنها تريد "محاكاة" حركة طالبان، قائلاً إن الجزيرة التي تدعي بكين أنها أرض صينية لا تريد الخضوع للشيوعية أو التعرض لجرائم ضد الإنسانية.

وأثار السقوط السريع للحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة جدلاً شديداً في تايوان حول ما إذا كان من الممكن أن يواجه سكان الجزيرة نفس المصير أمام أي غزو صيني، في حين قالت وسائل الإعلام الحكومية في الصين إن مصير كابول أظهر لتايوان أنها لا يمكنها أن تثق بواشنطن.

ورداً على دعوة وزارة الخارجية الأمريكية مجدداً الصين لوقف الضغط على الجزيرة كتب وزير خارجية تايوان جوزيف وو على تويتر موجهاً الشكر للولايات المتحدة على دعمها لرغبات شعب تايوان ومصالحه.

وقال وو إن هذه الرغبات "تشمل الديمقراطية والتحرر من الشيوعية والاستبداد والجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف وو بلا خوض في تفاصيل: "تحلم الصين بمحاكاة طالبان، لكن لأكن صريحاً، لدينا الإرادة والوسائل للدفاع عن أنفسنا".

ولم يصدر أي رد عن الصين، ولم يرد مكتب شؤون تايوان في الصين على اتصالات لطلب التعليق خارج ساعات العمل اليوم السبت.