سياسة
2 دقيقة قراءة
تايوان تقول إن الصين تريد "محاكاة" طالبان.. ما القصة؟
قال وزير خارجية تايوان إن الصين تريد "محاكاة" حركة طالبان وإن الجزيرة التي تدَّعي بكين أنها أرض صينية لا تريد الخضوع للشيوعية أو التعرض لجرائم ضد الإنسانية.
تايوان تقول إن الصين تريد "محاكاة" طالبان.. ما القصة؟
تايوان تقول إن الصين تريد "محاكاة" طالبان / AP
21 أغسطس 2021

اتهم وزير خارجية تايوان الصين السبت بأنها تريد "محاكاة" حركة طالبان، قائلاً إن الجزيرة التي تدعي بكين أنها أرض صينية لا تريد الخضوع للشيوعية أو التعرض لجرائم ضد الإنسانية.

وأثار السقوط السريع للحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة جدلاً شديداً في تايوان حول ما إذا كان من الممكن أن يواجه سكان الجزيرة نفس المصير أمام أي غزو صيني، في حين قالت وسائل الإعلام الحكومية في الصين إن مصير كابول أظهر لتايوان أنها لا يمكنها أن تثق بواشنطن.

ورداً على دعوة وزارة الخارجية الأمريكية مجدداً الصين لوقف الضغط على الجزيرة كتب وزير خارجية تايوان جوزيف وو على تويتر موجهاً الشكر للولايات المتحدة على دعمها لرغبات شعب تايوان ومصالحه.

وقال وو إن هذه الرغبات "تشمل الديمقراطية والتحرر من الشيوعية والاستبداد والجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف وو بلا خوض في تفاصيل: "تحلم الصين بمحاكاة طالبان، لكن لأكن صريحاً، لدينا الإرادة والوسائل للدفاع عن أنفسنا".

ولم يصدر أي رد عن الصين، ولم يرد مكتب شؤون تايوان في الصين على اتصالات لطلب التعليق خارج ساعات العمل اليوم السبت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us