سياسة
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صلاح الدين الأيوبي.. مشروع عمل درامي تاريخي بإنتاج تركي-باكستاني مشترك
تعتزم تركيا وباكستان إنتاج مسلسل تاريخي مشترك يتناول قصة القائد الإسلامي "صلاح الدين الأيوبي" مُحرِّر القدس بعد 88 عاماً من الاحتلال الصليبي. ويشترك في إنتاج المشروع المُقرر تصويره في تركيا شركتا "أقلي" التركية و"أنصاري شاه" الباكستانية.
صلاح الدين الأيوبي.. مشروع عمل درامي تاريخي بإنتاج تركي-باكستاني مشترك
Turkiye ile Pakistan'dan ortak dizi projesi girisimi: Selahaddin Eyyubi / AA
21 أغسطس 2021

تعتزم تركيا وباكستان إنتاج مسلسل تاريخي مشترك يتناول قصة القائد الإسلامي "صلاح الدين الأيوبي" مُحرِّر القدس بعد 88 عاماً من الاحتلال الصليبي.

ويشترك في إنتاج المشروع شركتا "أقلي" التركية و"أنصاري شاه" الباكستانية لإنتاج الأفلام والمسلسلات.

وذكر بيان صادر السبت عن "أقلي" أن صاحبها المنتج إمره قونوك تلقَّى عرضاً من الشركة الباكستانية "أنصاري شاه" للأفلام حول تصوير المسلسل التاريخي الذي يتناول قصة "صلاح الدين الأيوبي".

وأوضح أن الشركتين توصلتا إلى اتفاق بعد يومين من المفاوضات في العاصمة الصربية بلغراد.

وأشار البيان إلى أن المسلسل سيصور في تركيا، ومن المخطط له أن يتكوَّن من ثلاثة أجزاء.

وشارك من الجانب الباكستاني د. كاشف أنصاري ود. سيد جنيد علي شاه والممثل عدنان صديقي، ومن الجانب التركي المنتج إمره قونوك، في اجتماعات مشروع المسلسل.

ونقل البيان عن قونوك قوله إن المسلسل التلفزيوني سيضم ممثلين من تركيا وباكستان.

وأشار إلى أن المشروع يُعد مكسباً كبيراً لتركيا في المجالين الثقافي والاقتصادي، مضيفاً: "ندرك صعوبة تجسيد شخص عظيم مثل صلاح الدين الأيوبي الذي ترك بصماته في التاريخ، ولكننا أيضاً سعداء جداً لتحقيق هذا المشروع".

وأردف المنتج التركي: "سنعد مشروعاً تنتظره جميع منصات المسلسلات التليفزيونية والسينما بفارغ الصبر، أتمنى أن يكون مفيداً للعالم الإسلامي بأسره".

ولم يتطرق البيان إلى أية تفاصيل أخرى حول المشروع.

وفي الثاني من أكتوبر/تشرين الأول عام 1187 استطاع المسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي تحرير القدس بعد 88 عاماً من الاحتلال الصليبي للمدينة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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