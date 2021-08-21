سياسة
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شقيق الرئيس الأفغاني الهارب أشرف غني يبايع حركة طالبان
قالت وسائل إعلام أفغانية محلية إن حشمت غني أحمد زادي، شقيق الرئيس السابق أشرف غني، بايع حركة طالبان في العاصمة كابل.
شقيق الرئيس الأفغاني الهارب أشرف غني يبايع حركة طالبان
الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني غادر البلاد قبيل إحكام طالبان سيطرتها على العاصمة كابل / AFP
21 أغسطس 2021

أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن حشمت غني أحمد زادي، شقيق الرئيس السابق أشرف غني، بايع حركة طالبان في العاصمة كابل.

وقالت وكالة أنباء "باجهوك" المحلية السبت إن حشمت غني شقيق الرئيس الأفغاني السابق أعلن مبايعته للحركة.

ولم يكن حشمت غني الذي يرأس المجلس الأكبر للكوشي (البدو) في أفغانستان يشغل أي منصب رسمي خلال فترة رئاسة أشرف غني التي استمرت ثماني سنوات.

وظهر حشمت غني في مقطع فيديو وهو يبايع خليل الرحمن، العضو البارز في حركة طالبان، حسب الوكالة الأفغانية.

وسيطرت طالبان على العاصمة كابل وأغلب مدن أفغانستان خلال أقل من 10 أيام، ما دفع الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى الهروب من البلاد.

وجاءت هذه السيطرة على الرغم من مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال نحو 20 عاماً لبناء قوات الأمن الأفغانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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