سياسة
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لتطوير الطائرات المسيّرة.. توقيع اتفاقية تعاون بين تركيا وباكستان
وقعت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" اتفاق تعاون مع مجلس الهندسة والعلوم الوطني الباكستاني "نيسكوم"، لتطوير الطائرة المسيرة العنقاء، وسد احتياجات البلدان في مجال الاستطلاع والمراقبة.
لتطوير الطائرات المسيّرة.. توقيع اتفاقية تعاون بين تركيا وباكستان
الاتفاق ينص على اعتبار الطرفين مسؤولين معاً في مجال التوظيف، والموارد، ونقل التكنولوجيا / AA
21 أغسطس 2021

تعتزم شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، التعاون مع مجلس الهندسة والعلوم الوطني الباكستاني "نيسكوم"، في تطوير طائرات مسيّرة عن بعد.

وقالت توساش في بيان، السبت، إنها وقّعت اتفاق تعاون مع الجانب الباكستاني على هامش معرض الصناعات الدفاعية الدولي الـ15، والذي استضافته إسطنبول في الفترة بين يومي الثلاثاء والجمعة.

وأضافت أن الاتفاق يهدف إلى توسيع الأسواق الممكنة لانتشار طائرات العنقاء التي تصنعها توساش، وتعزيز التعاون بين تركيا وباكستان.

وأشارت إلى أن الاتفاق ينص على اعتبار الطرفين مسؤولين معاً في مجال التوظيف، والموارد، ونقل التكنولوجيا.

وأوضح رئيس شركة توساش تميل كوتيل، أن الاتفاق مع باكستان سيوفر إسهامات مهمة لقطاع الطائرات المسيرة، حسب البيان.

وأردف أن الاتفاق سيعزز من قوة طائرات العنقاء، مؤكداً أهمية استمرار علاقات الأخوة التاريخية بين البلدين لتحقيق المكاسب لهما.

وبعد أن نفذت الطائرة العنقاء أول تحليق لها في 30 ديسمبر/كانون الأول 2010 ، جرى تحسينها باستمرار كي تصبح إحدى أفضل الطائرات المسيرة في العالم ضمن فئتها.

وحققت العنقاء نجاحات باهرة خلال استخدامها من قبل قوات الأمن التركية، وأصبحت محط أنظار العديد من الدول الساعية إلى سد احتياجاتها في مجال الاستطلاع والمراقبة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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