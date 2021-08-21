توفيت الشابة التركية كبرى دوغان (23 عاماً)، إثر سقوطها من سطح بناء في منطقة إسنيورت بإسطنبول، كانت قد صعدت إليه لتصوير مقطع فيديو لنشره على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت دوغان في زيارة إلى منزل قريبتها، حيث صعدت برفقتها إلى سطح المبنى عند غروب الشمس، الجمعة، لتصوير مقطع فيديو، لكنها سقطت من الأعلى فجأة إثر انهيار المكان الذي كانت تقف عليه، لتفارق الحياة إثر ذلك.

والتقطت الشابة الأخرى بشكل لا إرادي لحظات سقوط دوغان، بواسطة كاميرا جوالها، ومن ثم اتصلت بالجهات المعنية على الفور، من شرطة وفرق طبية، ووجدت أن الفتاة قد فارقت الحياة.

وجرى نقل جثة الفتاة إلى الطب الشرعي بهدف إجراء الفحوصات اللازمة.

وقال عم الشابة نابي دوغان، للصحفيين أمام مبنى الطب الشرعي، إنه حذر بنات أخيه من الصعود إلى السطح، إلا أنهما لم تستمعا لكلامه.

ولفت إلى وجود إهمال وتقصير في بناء السطح، حيث جرى استخدام قطعة بلاستيكية رقيقة فوق قسم التهوية بدلاً من صفائح معدنية متينة.

واتهم دوغان متعهد البناء بالتقصير واستخدام مواد رخيصة، مؤكداً أنه سيواصل متابعة القضية عن كثب.

وحسب مراسل الأناضول، سيجري نقل الجثمان إلى منطقة ميديات بولاية ماردين، جنوب شرقي تركيا.