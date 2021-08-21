سياسة
2 دقيقة قراءة
بيانات حكومية: نهائي بطولة أمم أوروبا سبب تفشي كورونا في لندن
ذكرت البيانات التي نُشرت الجمعة أن 2295 شخصاً يُرجح أنهم كانوا يحملون العدوى، وأن 3404 آخرين أصيبوا بالفيروس في تاريخ إجراء المباراة يوم 11 يوليو/تموز.
بيانات حكومية: نهائي بطولة أمم أوروبا سبب تفشي كورونا في لندن
جرت المباراة النهائية أمام جمهور تعداده 67 ألف شخص / Reuters
21 أغسطس 2021

كشفت بيانات هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن مباراة نهائي كأس أمم أوروبا 2020 التي أقيمت في يوليو/تموز الماضي كانت "عاملاً كبيراً" ساعد في تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك بناء على البيانات التي جُمعت من المناطق المحيطة بملعب ويمبلي التي جرت فيه المباراة في لندن.

وذكرت البيانات التي نشرت الجمعة أن 2295 شخصاً يُرجح أنهم كانوا يحملون العدوى، وأن 3404 آخرين أصيبوا بالفيروس في تاريخ إجراء المباراة يوم 11 يوليو/تموز.

وكانت المباراة النهائية، التي جرت أمام جمهور تعداده 67 ألف شخص، أول مباراة نهائية في دورة دولية لكرة القدم تستضيفها إنجلترا، منذ نهائي كأس العالم عام 1966.

ووصفت صحيفة التايمز في تقرير كتبته عن هذه البيانات المباراة بأنها كانت "حدثاً شكّل عاملاً كبيراً" في زيادة تفشي فيروس كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us