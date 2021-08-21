سياسة
2 دقيقة قراءة
تونس.. حركة النهضة تطالب بالكشف عن المؤامرات التي تحدث عنها قيس سعيد
طالبت حركة النهضة التونسية، السبت، أجهزة الدولة الأمنية والقضائية بالكشف عن المؤامرات التي تحدث عنها الرئيس قيس سعيد، وكان سعيد قد زعم وجود مؤامرات تهدد البلاد والأمن الشخصي له، واتهم أطرافاً سياسية "مرجعيتها الإسلام" بالسعي إلى ضرب الدولة.
تونس.. حركة النهضة تطالب بالكشف عن المؤامرات التي تحدث عنها قيس سعيد
بيان النهضة حذر من جرّ البلاد إلى عدم الاستقرار والحدّ من الحريات وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين / Others
21 أغسطس 2021

طالبت حركة النهضة التونسية، السبت، أجهزة الدولة الأمنية والقضائية، بـ"القيام بما يلزم" للكشف عن "المؤامرات" التي تحدث عنها الرئيس قيس سعيد.

جاء ذلك في بيان، غداة اتهام الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الجمعة، أطرافاً سياسية "مرجعيتها الإسلام" (لم يسمها) بالسعي إلى ضرب الدولة وتنفيذ محاولات تصل إلى حد التفكير بالاغتيال والقتل وسفك الدماء.

وأوضحت الحركة أن دعوتها أجهزة الدولة للقيام بذلك، تهدف إلى "تحديد المسؤوليات وطمأنة الرأي العام وتحصين الأمن القومي التونسي".

وحذرت "النهضة" في بيانها من "كل المؤامرات والدسائس الداخلية والخارجية التي تعمل على جرّ البلاد إلى عدم الاستقرار والحدّ من الحريات وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين".

ودعت "كل القوى السياسية والاجتماعية للوقوف صفاً منيعاً أمام كل محاولة للارتداد على مكاسب الشعب التونسي".

كما أعربت الحركة عن "انشغالها الشديد بما ورد في كلمة الرئيس سعيد من إشارة إلى وجود مؤامرات خطيرة تهدد أمن البلاد والأمن الشخصي له".

وعبرت عن استنكارها "لتلك المؤامرات وإدانتها لها، وتنبيه عموم التونسيين إلى خطورتها وتداعياتها، ودعوتهم كافة إلى اليقظة والتصدي لمثل هذه الأجندات إن تأكدت".

والجمعة قال الرئيس التونسي: "بالنسبة إلى هؤلاء الذين يتحدثون آناء الليل وأطراف النهار ويتعرضون للأعراض ويكذبون ويقولون إن مرجعيتهم هي الإسلام، ليتذكروا قوله سبحانه قل الحق ولو كان على نفسك".

وأضاف: "أين هم من الإسلام ومن مقاصد الإسلام؟ كيف يتعرضون لأعراض النساء والرجال ويكذبون، والكذب من أدوات السياسة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us