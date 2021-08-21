سياسة
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أردوغان لبوتين: مستعدون لتأمين وتشغيل مطار كابل إذا تهيأت الظروف المناسبة
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي السبت، القضايا الثنائية والإقليمية وفي مقدمتها التطورات في أفغانستان، وخصوصاً التنسيق بشأن العلاقات المزمع إقامتها مع الحكومة التي ستشكل في أفغانستان خلال الفترة الجديدة.
أردوغان لبوتين: مستعدون لتأمين وتشغيل مطار كابل إذا تهيأت الظروف المناسبة
اتفق الرئيسان على التنسيق بشأن العلاقات المزمع إقامتها مع الحكومة التي ستشكل في أفغانستان / AA
21 أغسطس 2021

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية في مقدمتها المستجدات بأفغانستان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما السبت، حسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقال أردوغان إن تركيا يمكنها تحمل مسؤولية تأمين وتشغيل مطار كابل مستقبلاً إذا تهيأت الظروف المناسبة.

واتفق الرئيسان على التنسيق بشأن العلاقات المزمع إقامتها مع الحكومة التي ستشكل في أفغانستان خلال الفترة الجديدة.

وأكّد أردوغان ضرورة أن تكون الحكومة المزمع تشكيلها شاملة وتعكس تنوع الشعب الأفغاني.

كما تبادل الرئيسان التعازي في طاقم طائرة إطفاء روسية تحطمت قبل أيام خلال مكافحة الحرائق جنوبي تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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