سياسة
4 دقيقة قراءة
على وقع نموذج أفغانستان.. لماذا الشراكة التركية-الصومالية أهم من أي وقت؟
يتحدث الكاتب إبراهيم مختار وهو باحث في العلاقات الدولية بجامعة يلدريم بايزيد في أنقرة عن الدرس الذي يجب أن تتعلمه الصومال بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، حيث يمكن الاستفادة من تجربة التعاون التركية-الصومالية، في ظل غياب دور فعال للمجتمع الدولي.
على وقع نموذج أفغانستان.. لماذا الشراكة التركية-الصومالية أهم من أي وقت؟
احتفل الصومال، الخميس، بذكرى مرور 10 سنوات على إحياء العلاقات الدبلوماسية مع تركيا / AA
21 أغسطس 2021

يتحدث الكاتب إبراهيم مختار وهو باحث في العلاقات الدولية بجامعة يلدريم بايزيد في أنقرة عن الدرس الذي يجب أن تتعلمه الصومال بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، حيث يمكن الاستفادة من تجربة التعاون التركية-الصومالية، في ظل غياب دور فعال للمجتمع الدولي.

واحتفلت الصومال، الخميس، بذكرى مرور 10 سنوات على إحياء العلاقات الدبلوماسية مع تركيا، والتي تصادف 19 أغسطس/آب من كل عام.

يقول مختار في مقاله:

قبل عقد من الزمان، عندما وطأت قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء آنذاك ، مقديشو، جذبت الزيارة الأكثر شهرة التي قام بها زعيم غير إفريقي إلى الصومال انتباه العالم إلى الأزمة الإنسانية الأليمة في البلاد.

كانت أولوية تركيا في الصومال هي تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الجفاف، وهو الأسوأ في شرق إفريقيا منذ 60 عاماً.

من أجل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فعال، سرعان ما بدأت مشاريع الطرق والبنية التحتية الأخرى في العاصمة، وافتتحت السفارة التركية في مقديشو.

كانت المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التركية تقدم مساعدات إنسانية وتنموية، وتبني مدارس وتقدم منحاً دراسية للطلاب الصوماليين للدراسة في تركيا.

وسرعان ما أُنشئت بعثات أجنبية أخرى، وكانت المدينة مزدهرة، وجذبت أعمالاً جديدة وموجات من مجتمعات الشتات عائدة إلى وطنهم.

فُتحت أبواب التجارة بين البلدين. وبدأت الشركات التركية الاستثمار في الصومال، وفاز بعضها بصفقات مربحة لإدارة ميناء ومطار مقديشو.

وفي الوقت نفسه، افتتح العديد من رواد الأعمال الصوماليين منذ ذلك الحين أعمالاً تجارية في تركيا، وجعل المئات غيرهم من تركيا وجهتهم المفضلة للتعليم العالي والسياحة الصحية.

يُنظر إلى جهود تركيا في الصومال على أنها نجاح لنهج القوة الناعمة الذي تنتهجه هناك. أكدت كل من تركيا والصومال أهمية العلاقات التاريخية والثقافية المشتركة في تعزيز العلاقات والسعي وراء سبل السعي لمزيد من التعاون في المجالات الأخرى.

وأصبحت الدولة الواقعة في القرن الإفريقي بوابة تركيا إلى شرق إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى.

وشجعت سلسلة من التطورات على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية كلا البلدين على توسيع علاقاتهما بما يتجاوز العلاقات الإنسانية والتنموية والثقافية والتجارية.

وقامت تركيا ببناء أكاديمية تركسوم العسكرية في ضواحي مقديشو لتدريب القوات الصومالية.

وبالنسبة للصومال، كان تأمين البلاد وتحريرها من التهديد الذي يشكله مقاتلو حركة الشباب الإرهابية، وكذلك حماية حدودها أولوية قصوى للحكومات المتعاقبة.

ولتحقيق ذلك، كان الصومال يبحث عن حليف عسكري قوي على استعداد لدعمه بسخاء، حيث تلقى ما يقرب من 2500 جندي صومالي تدريبات حتى الآن في تركسوم، وكانت تركيا سخية في التبرع بالمعدات العسكرية الضرورية للصومال.

درس النموذج الأفغاني

إن قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بسحب ما يقرب من 800 جندي أمريكي من الصومال في ديسمبر من العام الماضي يعني أيضًا أن دور تركيا في إعادة بناء الجيش الوطني الصومالي أمر عاجل ويجب الإسراع به.

نهج القوة الذكية المتنامي لتركيا في الصومال مهم لكلا الجانبين. بالنسبة لتركيا، يمكن أن تصبح لاعباً محورياً في منطقة القرن الإفريقي، وتؤمن مصالحها الاستراتيجية طويلة الأجل وتوسع وجودها في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

بالنسبة للصومال، فإن حليفاً أميناً وموثوقاً مثل تركيا على استعداد لدعمه في أصعب أوقاته ومشاركة خبراته في المجال العسكري بسخاء هو مكسب لا غنى عنه.

إن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان واستيلاء طالبان على السلطة هو شهادة على الصومال بأنها لا تستطيع الاعتماد على قوات الاتحاد الإفريقي أو الدعم العسكري الأمريكي.

ومن ثم، فإن استعداد تركيا لتوفير التدريب المهني والمعدات للجنود الصوماليين هو نوع الدعم الذي يحتاج إليه الصومال ويجب على قادته احتضانه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us