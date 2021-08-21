سياسة
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بالصور | حفل زواج نجل رئيس نيجيريا وابنة زعيم قبلي يثير جدلاً بسبب البذخ
شهد حفل نجل الرئيس النيجيري محمد بخاري قدوم أفراد من النخبة في نيجيريا وشخصيات مرموقة من غرب إفريقيا لحضور حفل زفاف نجل الرئيس على ابنة زعيم ديني بارز، في قصر أمير"بيتشي"، وهي مدينة في ولاية كانو.
بالصور | حفل زواج نجل رئيس نيجيريا وابنة زعيم قبلي يثير جدلاً بسبب البذخ
يعتبر زواج يوسف بخاري على زهرة ناصر بايرو واحداً من أكبر المناسبات التي يحضرها المشاهير هذا العام
21 أغسطس 2021

أقام يوسف نجل الرئيس النيجيري محمد بخاري حفل زفاف لافت للأنظار في البلاد، حيث أثار جدلاً واسعاً بسبب ما روي عن مظاهر البذخ في مراسم الزواج.

ويعتبر زواج يوسف بخاري على زهرة ناصر بايرو واحداً من أكبر المناسبات التي يحضرها المشاهير هذا العام.

وشهد الزواج قدوم أفراد من النخبة في نيجيريا وشخصيات مرموقة من غرب إفريقيا لحضور حفل زفاف نجل الرئيس على ابنة زعيم ديني بارز، في قصر أمير"بيتشي"، وهي مدينة في ولاية كانو.

تتواصل الأجواء الاحتفالية إلى وقت متأخر من يوم السبت، عندما يجري رسمياً تتويج والد العروس ناصر أدو بايرو أميراً لبيتشي.

وعم العروس هو أمير ولاية كانو، وواحد من أبرز القادة المسلمين في نيجيريا.

وتحدثت بعض التقارير عن وصول 100 طائرة خاصة لحضور المناسبة، فيما قال مسؤول في المطار لهيئة الإذاعة البريطانية BBC إن عدد الطائرات كان أقل من خمسين.

وقدم إلى الحفل بالطائرات سياسيون بارزون وقادة تقليديون من جميع أنحاء البلاد، ومن بينهم العديد من شخصيات المعارضة. ومن بين هؤلاء كان سلف الرئيس محمد بخاري، غودلاك جوناثان، الذي هزمه في انتخابات 2015.

وشهد حفل الزفاف إجراءات أمنية مشددة، حيث أمّن وحرس أفراد من الشرطة والجيش موقع الحفل وتمركزوا في مواقع استراتيجية قريبة من المكان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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