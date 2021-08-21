أكد المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو عقب الفوز على بريست 4/ 2 الجمعة، أن اللاعب المنضم حديثاً للفريق ليونيل ميسي من المقرر أن يشارك في المباراة المقبلة أمام ريمس الأسبوع المقبل.

ولم يشارك ميسي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات من قبل، في أي مباراة بعد مع سان جيرمان منذ انتقاله المفاجئ من برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر في العاشر من أغسطس/آب الجاري، ولكن ميسي شارك في حصة تدريبية كاملة مع سان جيرمان.

وستكون المواجهة أمام ريمس هي الأخيرة لسان جيرمان قبل عطلة المباريات الدولية.

ويستعد ميسي لقيادة منتخب بلاده الشهر المقبل في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وأشار بوتشيتينو إلى أنه لا يشعر بالقلق إزاء سفر ميسي إلى الأرجنتين حال اختياره من قبل المدير الفني لبلاده.

وقال بوتشيتينو لشبكة "إي أس بي إن": "لم أتحدث بعد مع المسؤولين في المنتخب الأرجنتيني".

وأضاف: "لكنهم يعرفون أنني أؤيد الأمر، وأننا لا نساعد فقط المنتخب الأرجنتيني ولكن جميع المنتخبات التي لديها لاعبون لدينا بالفريق".

وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في الـ11 من أغسطس/آب الجاري تعاقده رسمياً مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة السابق، بعقد يمتد لموسمين.

وكان الطرفان في مفاوضات حثيثة على أمل التوصل إلى صيغة تضمن بقاء الهداف التاريخي للنادي الكتالوني، والذي وافق على تخفيض مرتبه السنوي بنسبة 50%، حسبما أشارت العديد من الصحف الإسبانية.

ورغم موافقة ميسي على التجديد لمدة 5 أعوام مع برشلونة، إلا أن إدارة النادي فاجأت العالم، الخميس 5 أغسطس/آب الحالي، بإعلان نهاية عقد النجم الأرجنتيني لعدم القدرة على تجديده لدى رابطة الدوري الإسباني لأسباب مالية وهيكلية.