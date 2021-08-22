أهم الأحداث:

أردوغان يهاتف نظيره الروسي وينسقان بشأن أفغانستان، وحركة النهضة تطالب بالكشف عن المؤامرات التي تحدث عنها قيس سعيد.

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بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي السبت القضايا الثنائية والإقليمية وفي مقدمتها التطورات في أفغانستان، وخصوصاً التنسيق بشأن العلاقات المزمع إقامتها مع الحكومة التي ستشكل في أفغانستان خلال الفترة الجديدة. [TRT عربي]

وأكّد أردوغان ضرورة أن تكون الحكومة المزمع تشكيلها شاملة وتعكس تنوع الشعب الأفغاني. كما تبادل الرئيسان التعازي في طاقم طائرة إطفاء روسية تحطمت قبل أيام خلال مكافحة الحرائق جنوبي تركيا. [TRT عربي]

تونس.. حركة النهضة تطالب بالكشف عن المؤامرات التي تحدث عنها قيس سعيد

طالبت حركة النهضة التونسية السبت أجهزة الدولة الأمنية والقضائية بالكشف عن المؤامرات التي تحدث عنها الرئيس قيس سعيد، وكان سعيد زعم وجود مؤامرات تهدد البلاد والأمن الشخصي له واتهم أطرافاً سياسية "مرجعيتها الإسلام" بالسعي لضرب الدولة. [TRT عربي]

وحذرت "النهضة" في بيان من "كل المؤامرات والدسائس الداخلية والخارجية التي تعمل على جرّ البلاد إلى عدم الاستقرار والحدّ من الحريات وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين". [TRT عربي]