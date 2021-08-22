سياسة
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"مندي الكنغر".. ضبط أشخاص ذبحوا حيوان الكنغر وأكلوه بالسعودية
ضبطت السلطات السعودية أشخاصاً ذبحوا حيوان الكنغر وطبخوه وجبة مندي بعد تداول مقطع فيديو بذلك.
"مندي الكنغر".. ضبط أشخاص ذبحوا حيوان الكنغر وأكلوه بالسعودية
ضبط أشخاص ذبحوا حيوان الكنغر وأكلوه بالسعودية / Reuters
22 أغسطس 2021

أعلنت السلطات السعودية ضبط مجموعة من الأشخاص لذبحهم حيوان الكنغر وطبخه وجبة مندي.

وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية السبت في بيان إن ما حدث "يعتبر مخالفاً لنص نظام البيئة الذي يحظر قتل أو إيذاء الكائنات الفطرية الحيوانية الحية، وفق ما يحدده النظام".

وتابع البيان أن هذا السلوك "مخالف أيضاً للائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها".

وبعد تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأشخاص يذبحون حيوان الكنغر ويطبخونه وجبة "مندي" أعلن المركز تنسيقه مع وزارة الداخلية لتطبيق الإجراءات النظامية ضد تلك المخالفة.

من جانبه قال المتحدث باسم المركز بندر الفالح إن "من نشر ذلك المقطع لم يأخذ في الحسبان مسألة تعزيز الفكر الخاطئ لذبح الكائنات الفطرية وتناولها كوجبات"، في حديثه لقناة "الإخبارية" السعودية.

وحول طبيعة المخالفة بارتكاب هذا الفعل قال الفالح: "سواء في هذه الحالة أو غيرها، ندعو الجميع للاطلاع على نظام البيئة واللوائح المنبثقة من النظام، فتوجد مجموعة من الممارسات الخاطئة يخالفها ويغرمها النظام، لذلك لا بد من التأكد من مصدر الكائنات إذا كانت مستوردة أم لا".

ولفت إلى أنه وفقاً للمعلومات الأولية تبين أن الأشخاص الذين ذبحوا الكنغر لم يستوردوه بشكل مباشر وإنما اشتروه من تاجر استورده بشكل نظامي "لأغراض التربية والتكاثر"، ثم ذبحه لاحقاً.

وأكد في الوقت نفسه أنه إذا تبين بعد انتهاء التحقيقات استيراد الكنغر بطريقة غير نظامية فستعتبر مخالفة إضافية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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