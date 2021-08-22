أعلنت دولة قطر الأحد تحديد 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعداً للاقتراع بانتخابات مجلس الشورى (البرلمان).

وذكر بيان للديوان الأميري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "أصدر مرسوماً بتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى في الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021".

كما نص المرسوم وفق البيان على أن "يدعى المواطنون المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الشورى في الموعد المحدد".

والاقتراع الذي سيجرى بقطر في 2 أكتوبر/تشرين الأول يعد أول انتخابات تشريعية في تاريخها.

ومجلس الشورى هو الهيئة التشريعية في البلد الخليجي، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء مثل مشروعات القوانين والسياسة العامة للدولة وموازنة المشروعات الرئيسية، بحيث يقدم توصيات بشأنها، وكانت تكتسب عضويته في السابق بالتعيين.

غير أنه قبل أسابيع أصدر أمير قطر قانون انتخاب مجلس الشورى الذي جعل عضوية المجلس تحدث عبر الاقتراع السري المباشر.