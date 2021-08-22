قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية إنّ الجيش الأمريكي يعمل على توفير "طرق بديلة" للأشخاص للوصول إلى مطار كابل وبواباته، بسبب التهديد الذي يشكله تنظيم داعش الإرهابي على المطار ومحيطه.

وقال المسؤولون لـCNN إنّ الطرق الجديدة ستكون متاحة للأمريكيين ومواطني الطرف الثالث والأفغان المؤهلين.

وترى وزارة الدفاع الأمريكية أنّ "هناك احتمالاً قوياً بأن يحاول تنظيم داعش الإرهابي ،ولاية خراسان، تنفيذ هجوم في المطار"، فيما يجري التنسيق مع طالبان من أجل الجهود الجديدة.

وكان البنتاغون يراقب الوضع حول المطار، مدركاً أنّ الحشود المتضخّمة على أرض المطار والحشود حول الميدان تشكّل هدفاً لتنظيم داعش الإرهابي والمنظمات الأخرى، التي قد تستخدم العبوات الناسفة المحمولة على السيارات أو الانتحاريين لمهاجمة المطار، حسبما قال مسؤول آخر.

وأشار مسؤول إلى أنّ الهجمات بقذائف الهاون هي تهديد آخر محتمل.

وأكد دبلوماسي كبير في كابل أنهم على دراية بتهديد موثوق به ولكن ليس فورياً من تنظيم داعش الإرهابي ضد الأمريكيين في مطار حامد كرازي.

وقال الدبلوماسي إنّ البوابات حول المطار أُغلقت بسبب مشاكل في الطاقة الاستيعابية، لكن وتيرة الرحلات الجوية للخارج تتسارع، لذا فُتحت البوابات لفترات قصيرة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، في مؤتمر صحفي السبت: "هناك مجموعة كاملة من المخاوف الأمنية لدينا، الفكرة هي إخراج أكبر عدد ممكن من الأشخاص بأسرع ما يمكن، هذا هو التركيز. في محاولة إنجاز هذه المهمة، نأخذ مجموعة كاملة من المعلومات حول شكل البيئة الأمنية".

وعبّرت الولايات المتحدة منذ عدة أيام عن قلقها من تهديد عناصر تنظيم داعش الإرهابي ،خراسان، بالقرب من المطار أو في داخله.