سياسة
2 دقيقة قراءة
مصادر عسكرية: تهديدات "داعش" الإرهابي تدفع واشنطن للحذر في مطار كابل
قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية إنّ الجيش الأمريكي يعمل على توفير "طرق بديلة" للأشخاص للوصول إلى مطار كابل وبواباته، بسبب التهديد الذي يشكله تنظيم داعش الإرهابي على المطار ومحيطه.
مصادر عسكرية: تهديدات "داعش" الإرهابي تدفع واشنطن للحذر في مطار كابل
الطرق الجديدة ستكون متاحة للأمريكيين ومواطني الطرف الثالث والأفغان المؤهلين / AA
22 أغسطس 2021

قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية إنّ الجيش الأمريكي يعمل على توفير "طرق بديلة" للأشخاص للوصول إلى مطار كابل وبواباته، بسبب التهديد الذي يشكله تنظيم داعش الإرهابي على المطار ومحيطه.

وقال المسؤولون لـCNN إنّ الطرق الجديدة ستكون متاحة للأمريكيين ومواطني الطرف الثالث والأفغان المؤهلين.

وترى وزارة الدفاع الأمريكية أنّ "هناك احتمالاً قوياً بأن يحاول تنظيم داعش الإرهابي ،ولاية خراسان، تنفيذ هجوم في المطار"، فيما يجري التنسيق مع طالبان من أجل الجهود الجديدة.

وكان البنتاغون يراقب الوضع حول المطار، مدركاً أنّ الحشود المتضخّمة على أرض المطار والحشود حول الميدان تشكّل هدفاً لتنظيم داعش الإرهابي والمنظمات الأخرى، التي قد تستخدم العبوات الناسفة المحمولة على السيارات أو الانتحاريين لمهاجمة المطار، حسبما قال مسؤول آخر.

وأشار مسؤول إلى أنّ الهجمات بقذائف الهاون هي تهديد آخر محتمل.

وأكد دبلوماسي كبير في كابل أنهم على دراية بتهديد موثوق به ولكن ليس فورياً من تنظيم داعش الإرهابي ضد الأمريكيين في مطار حامد كرازي.

وقال الدبلوماسي إنّ البوابات حول المطار أُغلقت بسبب مشاكل في الطاقة الاستيعابية، لكن وتيرة الرحلات الجوية للخارج تتسارع، لذا فُتحت البوابات لفترات قصيرة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، في مؤتمر صحفي السبت: "هناك مجموعة كاملة من المخاوف الأمنية لدينا، الفكرة هي إخراج أكبر عدد ممكن من الأشخاص بأسرع ما يمكن، هذا هو التركيز. في محاولة إنجاز هذه المهمة، نأخذ مجموعة كاملة من المعلومات حول شكل البيئة الأمنية".

وعبّرت الولايات المتحدة منذ عدة أيام عن قلقها من تهديد عناصر تنظيم داعش الإرهابي ،خراسان، بالقرب من المطار أو في داخله.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us