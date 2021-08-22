سياسة
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بينيت يقول إنّه سيقدّم في لقائه الأوّل مع بايدن خطّة "لكبح جماح" إيران
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، إنّه سيقدّم للرئيس الأمريكي جو بايدن خطة "لكبح البرنامج النووي الإيراني ونشاط طهران الإقليمي"، خلال زيارته إلى واشنطن ولقائه الأول مع بايدن في البيت الأبيض.
بينيت يقول إنّه سيقدّم في لقائه الأوّل مع بايدن خطّة "لكبح جماح" إيران
بينيت: سنقدّم للرئيس الأمريكي خطة لكبح البرنامج النووي الإيراني ونشاط طهران الإقليمي / Reuters
22 أغسطس 2021

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، إنه سيقدّم للرئيس الأمريكي جو بايدن خطّة لكبح البرنامج النووي الإيراني ونشاط طهران الإقليمي.

ومن المقرر أن يلتقي بينيت، الخميس، في البيت الأبيض، الرئيس الأمريكي للمرة الأولى منذ توليه مهام منصبه رئيساً لحكومة إسرائيل في 13 يونيو/حزيران الماضي.

وقال بينيت خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إنّ الملف النووي الإيراني سيكون محور لقائه مع بايدن، حسب صحيفة " هآرتس" العبرية.

وأضاف: "سأقول للرئيس بايدن إنّ الوقت قد حان لكبح جماح الإيرانيين، وليس منحهم شريان حياة في شكل إعادة الدخول في اتفاق نووي انتهت فترة صلاحيّته بالفعل".

وفي 12 يونيو/حزيران الماضي، استؤنفت في فيينا جولة سادسة من مفاوضات انطلقت في أبريل/نيسان الماضي، لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى.

وتُعارض إسرائيل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع إيران، بعد انسحاب إدارة دونالد ترمب منه عام 2018.

وتابع بينيت: "سنقدّم خطة منظّمة بنيناها في الشهرين الماضيين لكبح جماح الإيرانيين، سواء فيما يتعلق بالبُعد النووي أو العدوان الإقليمي".

وأضاف: "انتهينا من بلورة سياسة حول المسألة الإيرانية فيما يتعلّق بجميع الأبعاد"، مضيفاً أنّ على إسرائيل والولايات المتحدة العمل المشترك لكبح "النشاط الإقليمي السلبي" لطهران ومنعها من تحقيق اختراق نحو السلاح النووي.

ومن المتوقع أن يستعرض بينيت أمام الرئيس الأمريكي، التقدّم الذي أحرزته طهران في تخصيب اليورانيوم، حسب هآرتس.

ويصل بينيت إلى واشنطن الثلاثاء، على رأس وفد صغير في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الأمريكي بايدن الذي يلتقيه الخميس في البيت الأبيض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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