سياسة
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مسلمو روسيا غاضبون بعد توقيف الأمن مئات المصلّين "دون مبرر"
قال بيان صادر عن الإدارة الدينية الإسلامية في موسكو، إنّ مسلمي روسيا غاضبون ومنزعجون من "الأسلوب المستهتر" الذي اتبعته القوات الأمنية خلال عملية دهم مسجد قرب العاصمة، وإيقاف نحو 600 مصلٍ "دون مبرر".
مسلمو روسيا غاضبون بعد توقيف الأمن مئات المصلّين "دون مبرر"
قبضت قوات الأمن الروسية على مئات المسلمين لساعات طويلة وأوقف العشرات منهم الجمعة / Others
22 أغسطس 2021

أدان مسلمو روسيا، الأحد، دهم قوات الأمن مسجداً قرب العاصمة موسكو أثناء أداء صلاة الجمعة، وتوقيف قرابة 600 مصلٍ في المسجد.

وذكر بيان صادر عن الإدارة الدينية الإسلامية في موسكو، أنّ قوات الأمن الروسية أوقفت نحو 600 شخص أثناء أداء صلاة الجمعة في منطقة كوتلنيكي، ثم أفرجت عنهم مساء نفس اليوم بعد التحقق من هوياتهم.

وأشار البيان إلى أنّ مسلمي روسيا مدركون مسؤولية القوى الأمنية في ضمان سلامة المواطنين.

واستدرك أنّ مسلمي المنطقة غاضبون ومنزعجون من "الأسلوب المستهتر" الذي اتبعته القوات الأمنية خلال عملية دهم المسجد والسيطرة عليه.

وأوضح البيان أنّ القوات الأمنية لم تقدّم مبرراً لاقتحام المسجد، إضافة إلى أنّ هذا الاقتحام قطع أداء صلاة الجمعة، وقبض الأمن على مئات المسلمين لساعات طويلة وأوقف العشرات منهم.

وشدد على أنّ "ما حدث ذكّرنا بشكل خاص بالمشاهد التي يُعتقل فيها مجرمون خطيرون".

وبيّن أنّ المساجد لا تشكّل مصدر خطر، وإنما أماكن خُصصت لعبادة الله، والتربية المعنوية والأخلاقية.

ودعا البيان القوات الأمنية إلى احترام حقوق المسلمين، والتعامل معهم بلباقة، والانخراط في حوار حضاري، بدلاً من استعراض القوة أثناء القيام بمثل هذه العمليات الخاصة.

وشدد على أنّ مثل هذه المداهمات على دور العبادة الإسلامية تخلق توتراً بين المؤمنين، وتقوّض ثقتهم بالسلطات الدينية وعدالة الدولة المتسامحة.

وأكّد أنّ مسلمي روسيا وطنيّون ويحترمون قوانين البلاد، وأنهم لن يسكتوا على انتهاك الحقوق والقيم المقدسة التي ينص عليها الدستور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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