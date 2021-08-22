أعلنت شركة إسرائيلية، الأحد، انطلاق مشروع لإنتاج فاكهة "الأفوكادو" في المغرب، بحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها "إسرائيل بالعربية" في تويتر: "أعلنت أكبر شركة للمُنتجين والمصدّرين لفاكهة الأفوكادو في إسرائيل (مهادرين) انطلاق مشروع لإنتاج الأفوكادو بالمغرب".

وتابعت: "تبلغ قيمة الاستثمار نحو 9 ملايين دولار، ويستطيع المغرب بموجب هذه الشراكة إنتاج 10 آلاف طن من الأفوكادو سنوياً".

ولم يتسنَّ على الفور الحصول على تعقيب من السلطات المغربية.

وفي يوليو/تموز الماضي، أطلقت شركتا طيران إسرائيليّتان أولى رحلاتهما المنتظمة من إسرائيل إلى المغرب، بحسب إعلام عبري.

وأبرم البلدان اتفاقيات عديدة في مجالات مختلفة، منذ توقيعهما في 2020، اتفاقية لاستئناف العلاقات بينهما.

وفي العام الماضي، وقّعت أيضاً 3 دول عربية أخرى، هي الإمارات والبحرين والسودان، اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع تل أبيب، لتنضمّ الدول الأربع إلى مصر والأردن من أصل 22 دولة عربية.

وأثارت هذه التطورات غضباً شعبياً عربياً واسعاً في ظلّ استمرار احتلال إسرائيل أراضٍ في أكثر من دولة عربية، ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية، بجانب انتهاكاتها اليومية بحق الشعب الفلسطيني.