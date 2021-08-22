سياسة
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سيّد سادات.. من وزير بأفغانستان إلى موزّع طعام في ألمانيا
ذكرت صحيفة فولكسزيتونغ الألمانية في عددها الصادر الأحد، أنّ وزير الاتصالات والتكنولوجيا الأفغاني السابق سيّد أحمد سادات، يعمل في توصيل طلبات الطعام على متن دراجة هوائية في مدينة لايبزيغ الألمانية.
سيّد سادات.. من وزير بأفغانستان إلى موزّع طعام في ألمانيا
سادات بدأ العمل مع إحدى الشركات المتخصصة بإيصال طلبات الطعام بعد أن أنفق ما بحوزته من أموال
22 أغسطس 2021

يعمل وزير الاتصالات والتكنولوجيا الأفغاني السابق سيّد أحمد سادات، عاملاً في توصيل طلبات الطعام على متن دراجة هوائية في مدينة لايبزيغ الألمانية.

وذكرت صحيفة فولكسزيتونغ الألمانية في عددها الصادر الأحد، أنّ سادات انتقل إلى لايبزيغ في ديسمبر/كانون الأول عام 2020، بعد تخليه عن الحقيبة الوزارية في أفغانستان.

وأضافت الصحيفة أنّ سادات بدأ العمل مع إحدى الشركات المتخصصة بإيصال طلبات الطعام، بعد أن أنفق ما بحوزته من أموال.

ونقلت الصحيفة عن سادات قوله: "في الوقت الحالي أعيش حياة بسيطة، أشعر بالأمان في ألمانيا، أنا سعيد في لايبزيغ، أريد أن أدّخر المال للذهاب إلى دورة اللغة الألمانية والدراسة أكثر".

وأردف: "لقد تقدّمت بطلب للعديد من الوظائف ولكن لم أحصل على نتائج، حلمي الحالي هو العمل في شركة اتصالات ألمانية".

يشار إلى أنّ سادات كان مقيماً في السابق بالمملكة المتحدة، وتوجّه إلى أفغانستان بدعوة من حكومة كابل السابقة ليصبح وزيراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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