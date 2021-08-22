سياسة
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وزير خارجية إسرائيل: تحالف إقليمي جديد لديه دور مهم في تغيير ملامح المنطقة
أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بتبلور تحالف إقليمي جديد لديه دور مهم في تغيير ملامح المنطقة.
وزير خارجية إسرائيل: تحالف إقليمي جديد لديه دور مهم في تغيير ملامح المنطقة
لابيد: التحالف الجديد معتدل وبراغماتي يتّسم برؤية بعيدة المدى
22 أغسطس 2021

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قوله، الأحد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه اليوناني نيكولاس ديندياس والقبرصي الجنوبينيكوس خريستودوليديس إن هناك تحالفاً إقليمياً بدأ يتشكّل، يشمل كلاً من الإمارات والبحرين والأردن ومصر وقبرص واليونان ودولاً أخرى.

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أنّ لدى التحالف الإقليمي الجديد دوراً مهماً في تغيير ملامح المنطقة.

وتابع لابيد أنّ هذا التحالف يلعب "دوراً رئيسياً في التغيّر الذي تشهده المنطقة الآن"، واصفاً إياه بأنه "تحالف معتدل وبراغماتي يتّسم برؤية بعيدة المدى".

وكان لابيد قد صرح في وقت سابق أنه بحث، الخميس، مع مدير المخابرات العامة المصري، اللواء عباس كامل، توسيع العلاقات بين إسرائيل ومصر.

مصدر:TRT عربي
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