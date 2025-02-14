نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماز، أكد خلال مشاركته في مؤتمر باريس الدولي بشأن سوريا، على ضرورة تطهيرها من التنظيمات الإرهابية. في سياق آخر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان، بسبب إصداره مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. من جهة أخرى، شدد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في الثامن عشر من فبراير، مشيرًا إلى أنه يتواصل مع الدول المؤثرة، خاصة الولايات المتحدة وفرنسا، لإلزام إسرائيل بالانسحاب من جنوب بلاده في الموعد المتفق عليه.