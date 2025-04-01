سياسة
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ترمب يدعم زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبان ويشبّه محاكمتها بمعاركه القضائية
علّق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الاثنين، على قرار القضاء الفرنسي بمنع زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، مارين لوبان، من الترشح للانتخابات الرئاسية لمدة خمس سنوات، مشبّهًا ما تواجهه لوبان بما وصفه بـ"الاضطهاد القضائي" الذي يتعرض له.
ترمب يدعم زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبان ويشبّه محاكمتها بمعاركه القضائية
قال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض: "لقد تم حظرها من الترشح لخمس سنوات، وهي المرشحة الأوفر حظًا. هذا يُشبه ما يحدث في بلدنا تمامًا". / AA
1 أبريل 2025

ترمب يدعم زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبان ويشبّه محاكمتها بمعاركه القضائية

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الاثنين، على قرار القضاء الفرنسي بمنع زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، مارين لوبان، من الترشح للانتخابات الرئاسية لمدة خمس سنوات، مشبّهًا ما تواجهه لوبان بما وصفه بـ"الاضطهاد القضائي" الذي يتعرض له.

وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض: "لقد جرى حظرها من الترشح لخمس سنوات، وهي المرشحة الأوفر حظاً. هذا يُشبه ما يحدث في بلدنا تماماً".

 مضيفًا أن القرار "قضية بالغة الأهمية"، في إشارة إلى إدانة لوبان في قضية اختلاس تتعلق بإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.

وفي المقابل، تجنبت وزارة الخارجية الأمريكية الإدلاء برأي واضح بشأن القرار القضائي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، في مؤتمر صحفي، إن "المسؤولين الفرنسيين هم المخولون بالإدلاء بتصريحات حول هذا القرار القانوني".

مؤكدة أن واشنطن "تدرك طبيعة القرار الصادر بحق لوبان"، دون تقديم موقف رسمي.

وفي وقت سابق، أدانت محكمة الجنايات بالعاصمة الفرنسية باريس، لوبان، في قضية تتعلق بإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، ضمن مسار قضائي بدأ العام الماضي ضد أبرز المنافسين المحتملين للرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات المقبلة 2027.

وأدانت المحكمة لوبان وثمانية أعضاء آخرين في البرلمان الأوروبي بالفساد.

ووافقت المحكمة على طلب النيابة العامة في باريس بحظر مشاركة لوبان في الانتخابات لخمسة أعوام فوراً، بدل انتظار إجراءات الاعتراضات والاستئناف للسلطات القضائية.

مصدر:TRT Arabi
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