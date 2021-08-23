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أردوغان يوجه رسالة إلى قادة العالم: "لا يمكننا تحمل موجة هجرة من أفغانستان"، والنهضة ترفض أي محاولة للتشهير بعائلة الرئيس قيس سعيد.

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أردوغان في اتصالات مع زعماء العالم: لا يمكننا تحمُّل موجة هجرة من أفغانستان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ أولوية بلاده الحالية في أفغانستان إجلاء مواطنيها، فيما أشار من جانب آخر إلى أن بلاده لا يمكنها تحمُّل أعباء موجة جديدة من المهاجرين. [TRT عربي]

وأكد الرئيس التركي في اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني ورئيس المجلس الأوروبي والمستشارة الألمانية ضرورة منع حدوث مأساة إنسانية ومواجهة هجرة الأفغان وتقديم المساعدة العاجلة لهم في بلدهم والدول المجاورة. [TRT عربي]

تونس.. حركة النهضة ترفض أي محاولة للتشهير بعائلة الرئيس

جددت حركة النهضة التونسية "تأكيد ضرورة النأي بالخطاب السياسي عن الشحن والتجييش والتحريض، واحترام هيبة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية". [TRT عربي]

ورفضت الحركة في بيان الأحد "أي محاولة للتشهير" بعائلة الرئيس قيس سعيّد، وتعهدت باتخاذ "الإجراءات التأديبية" ضد أي عضو بها تثبت من خلال تدويناته "الإساءة إلى أيٍّ كان والابتعاد عن أخلاقيات الخطاب السياسي". [TRT عربي]