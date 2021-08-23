سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 23 أغسطس/آب 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 23 أغسطس/آب 2021
الرئيس التركي شدد على أن تركيا التي تستقبل حاليا نحو 5 ملايين لاجئ لن تتحمل موجة هجرة من أفغانستان / AA
23 أغسطس 2021

أهم الأحداث:

أردوغان يوجه رسالة إلى قادة العالم: "لا يمكننا تحمل موجة هجرة من أفغانستان"، والنهضة ترفض أي محاولة للتشهير بعائلة الرئيس قيس سعيد.

الجديد على TRT عربي:

تَعرَّفْ أحدث منتجات الصناعات الدفاعية التركية بمعرض "آيدف 21"

أطاح بحكومة أربكان.. تَعرَّف انقلاب المذكرة الذي سُجن جنرالاته بعد 24 عاماً

شاهد!

مُسيَّرة تزوِّد طائرة عسكرية أمريكية بالوقود

أردوغان في اتصالات مع زعماء العالم: لا يمكننا تحمُّل موجة هجرة من أفغانستان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ أولوية بلاده الحالية في أفغانستان إجلاء مواطنيها، فيما أشار من جانب آخر إلى أن بلاده لا يمكنها تحمُّل أعباء موجة جديدة من المهاجرين. [TRT عربي]

وأكد الرئيس التركي في اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني ورئيس المجلس الأوروبي والمستشارة الألمانية ضرورة منع حدوث مأساة إنسانية ومواجهة هجرة الأفغان وتقديم المساعدة العاجلة لهم في بلدهم والدول المجاورة. [TRT عربي]

تونس.. حركة النهضة ترفض أي محاولة للتشهير بعائلة الرئيس

جددت حركة النهضة التونسية "تأكيد ضرورة النأي بالخطاب السياسي عن الشحن والتجييش والتحريض، واحترام هيبة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية". [TRT عربي]

ورفضت الحركة في بيان الأحد "أي محاولة للتشهير" بعائلة الرئيس قيس سعيّد، وتعهدت باتخاذ "الإجراءات التأديبية" ضد أي عضو بها تثبت من خلال تدويناته "الإساءة إلى أيٍّ كان والابتعاد عن أخلاقيات الخطاب السياسي". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us