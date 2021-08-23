سياسة
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البتكوين فوق 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر
ارتفع سعر  عملة البتكوين نحو 2% ليصل إلى 50,249.15 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف مايو/أيار.
البتكوين فوق 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر
ارتفع سعر عملة البتكوين إلى ما يزيد على 50 ألف دولار الاثنين للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر  / Reuters
23 أغسطس 2021

ارتفع سعر عملة البتكوين إلى ما يزيد على 50 ألف دولار الاثنين للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر فيما عاد المستثمرون إلى شراء العملة المشفرة.

وارتفع سعر البتكوين نحو 2% ليصل إلى 50,249.15 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف مايو/أيار عندما بدأ سعرها يتراجع بسبب مجموعة من العوامل منها حملة الصين الهادفة إلى تنظيم سوق العملات المشفرة وقرار رئيس شركة تيسلا إيلون ماسك التوقف عن قبولها بسبب مخاوف بشأن التأثير البيئي لعمليات التعدين.

منذ ذلك الحين أعرب ماسك عن دعمه لعملة البتكوين، في حين أبدى الكثير من المستثمرين البارزين الآخرين وبينهم مؤسس تويتر جاك دورسي عن اهتمامهم أيضاً.

وارتفع سعرها الآن بأكثر من 70% من أدنى مستوياتها في ستة أشهر (أقل من 29 ألف دولار) التي سجّلتها في يونيو/حزيران، فيما تتزايد التكهنات بأن سعرها قد يصل إلى 100 ألف دولار.

وقال ريك بنسنيور من "بنسنيور إنفستمنت ستراتيجيز" الاثنين إن العملة المشفرة "تقترب من الحد الأعلى لما أتوقعه نطاقاً لتداول جديد يراوح بين 40 ألف دولار و50 ألفاً".

ولا تزال البتكوين بعيدة جداً عن السعر القياسي الذي بلغ 64870 دولاراً في أبريل/نيسان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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