قال دنيز أوزبارلي مؤسس شركة ألبيرا التركية للأنظمة الدفاعية إنهم سيبدؤون العام المقبل الإنتاج التجاري للمركبة البرية الكهربائية ذاتية القيادة محلية الصنع ألكار R8.

وتتواصل فاعليات النسخة الخامسة عشرة من معرض إسطنبول الدولي للصناعات الدفاعية İDEF، إذ تعرض أبرز المنتجات التي طورتها الصناعات الدفاعية التركية، بينها ألكار R8.

ويحتل المعرض المرتبة الثالثة بين 32 معرضاً للصناعات الدفاعية على مستوى العالم من حيث عدد الشركات المشاركة. وبات المعرض ماركة تجارية عالمية لتركيا في قطاع الصناعات الدفاعية.

وأدلى أوزبارلي بمعلومات حول المركبة الدفاعية البرية الكهربائية المسيرة ألكار R8 في سياق مقابلة مع وكالة الأناضول.

وقال أوزبارلي إن الشركة تأسست عام 2017 في مجمع تكنوبارك بإسطنبول، وإنهم يركزون بشكل خاص على الأنظمة المُسيَّرة والمركبات ذاتية القيادة، بخاصة التي يحتاج إليها الجيش والأمن.

وصرح أوزبرلي بأن المركبة ألكار R8 ذات نظام كهربائي بالكامل ومزودة بثماني عجلات ومولد ديزل عالي الأداء، وأنها آمنة توفر عامل حماية يصل إلى المستوى الثالث والرابع في فئة 2.5 طن برشاش 20 ملم.

وأوضح أن المركبة صُممت للعمل في مهام وأوقات وظروف مختلفة بسبب تمتعها بهيكل معياري مميز ويمكن تغييرها وفقاً لظروف وجغرافية المكان واحتياجاته.

- الإنتاج التجاري عام 2022

وأشار أوزبارلي إلى أن نسبة المكونات المحلية من المركبة تصل إلى أكثر من 80%، وأن قسماً كبيراً منها صممه وأنتجه فريق الشركة بما فيها المحركات ومجموعات القيادة والحواسيب والأنظمة الميكانيكية.

وأفاد بأنه من المخطط أن تدخل المركبة ألكار R8 مرحلة الإنتاج التجاري خلال العام المقبل مع إجراء بعض التعديلات على المركبة وفقاً لاحتياجات القوات المسلحة التركية وقوات الأمن.

وذكر أنهم يجرون محادثات مع بعض دول شمالي أوروبا لتصدير المركبة بخاصة الدول التي تربطها علاقات طيبة بتركيا.

- تطوير برنامج تعقب في مركبتَي R8 وR4

وأكد أوزبارلي أنهم يعملون على جعل القدرة العملياتية للمركبات ذاتية التحكم أيضاً.

وتابع: "انتهينا من تطوير روبوتات أمنية في تكنوبارك إسطنبول، ويمكنها حالياً التجول في التكنوبارك والتواصل والتنسيق فيما بينها بشكل ذاتي".

وأضاف أنهم بصدد تطوير برنامج تعقب في مركبتَي R8 وR4 يمكن المركبات من تعقُّب الفريق أثناء العمليات العسكرية بشكل ذاتي القيادة، مشيراً إلى وجود إقبال كبير في الفترة الأخيرة على مثل هذه الخاصية، وأنهم التقوا فريقاً من رئاسة الأركان وناقشوا معه هذا الموضوع.

- لا مثيل لها في تركيا

وأوضح أوزبارلي أنه أحياناً يكون من الصعب نقل الذخائر أو الأنظمة الاحتياطية أو المعدات اللازمة لإنهاء المهام المختلفة التي يحتاج إليها الجنود، وبطبيعة الحال توجد حاجة دائمة إلى هذه الأمور في العمليات الميدانية.

واستطرد: "عادة يُطلق اسم البغل على هذه المركبات، ويمكن لمركباتنا أن تنفذ هذه المهمة أيضاً. أي أنها يمكن أن تعمل أداة دعم لوجستية. كما يمكن لها تعقب أفراد من المشاركين في العملية يجري تحديدهم مسبقاً، والتحرك بصورة ذاتية مع أفراد فريق العملية".

وأفاد أوزبارلي بأنه لا وجود لمثل هذه المركبات في تركيا في الوقت الحالي، وأن العمل لا يزال جارياً عليها في الخارج.