سياسة
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عائق جديد على حدود غزة لمنع الفلسطينيين الاقتراب من الجدار الخرساني
قرر الجيش الإسرائيلي إقامة عائق جديد على الحدود مع قطاع غزة لمنع الفلسطينيين الاقتراب من الجدار الخرساني الذي أقامه الجيش على الحدود.
عائق جديد على حدود غزة لمنع الفلسطينيين الاقتراب من الجدار الخرساني
الجيش الإسرائيلي يشرع بإقامة عائق جديد على حدود غزة / AFP
23 أغسطس 2021

شرع الجيش الإسرائيلي بإقامة عائق جديد على الحدود مع قطاع غزة لمنع الفلسطينيين الاقتراب من الجدار الخرساني الذي أقامه الجيش على الحدود.

وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي الاثنين إن "طواقم هندسية في الجيش الإسرائيلي باشرت الليلة الماضية إقامة عائق جديد على الحدود مع قطاع غزة يُصَعب على الفلسطينيين الاقتراب من جنوده".

ولم يوضح الجيش الإسرائيلي طبيعة هذا العائق أو مسافته، علماً بأن الجيش الإسرائيلي كان أقام منذ سنوات جداراً إسمنتياً على طول الحدود مع قطاع غزة.

وأضاف: "كما تقرر أن يستهدف قناصة الجيش المتظاهرين الفلسطينيين المسلحين بمسافة أطول وليس بمحاذاة السياج فقط".

وأشار الموقع الإخباري الإسرائيلي إلى أن هذه الخطوات جاءت بعد إطلاق فلسطيني النار من مسدس على قناص إسرائيلي من خلال فتحة في الجدار.

وأصيب القناص الإسرائيلي بجروح بالغة، ولا يزال يتلقى العلاج في مشفى إسرائيلي.

ونقل الموقع الإسرائيلي عن مسؤولين في الجيش أن الجنود لم يلاحظوا وجود رجل مسلح يقترب من الجدار.

وأشار إلى أن الفلسطيني أطلق 3 رصاصات تجاه القناص أصابت إحداها وجهه.

وكان المئات من الفلسطينيين تظاهروا قرب حدود قطاع غزة بمناسبة الذكرى الـ52 لإحراق المسجد الأقصى.

وأطلق الجيش الإسرائيلي النار على المتظاهرين وأصاب 42 بينهم 2 في حالة خطيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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