سياسة
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بريطانيا ستضغط لتمديد المهلة النهائية لمغادرة أفغانستان وطالبان ترفض
من المقرر أن يطلب رئيس الوزراء البريطاني من الرئيس الأمريكي تمديد المهلة النهائية للرحيل عن أفغانستان، إلا أن طالبان قالت إنها لن تقبل أي تمديد للمهلة.
بريطانيا ستضغط لتمديد المهلة النهائية لمغادرة أفغانستان وطالبان ترفض
رئيس وزراء بريطانيا سيضغط على بايدن لتمديد المهلة النهائية لمغادرة أفغانستان / Getty Images
23 أغسطس 2021

قال وزيران بريطانيان إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد المهلة النهائية للرحيل عن أفغانستان عندما يبحث قادة مجموعة السبع الأزمة غداً الثلاثاء.

وقال جيمس هيبي وزير القوات المسلحة وجيمس كليفرلي وزير الدولة بوزارة الخارجية إن بريطانيا تضغط لتمديد المهلة النهائية لما بعد 31 أغسطس/آب لزيادة عدد من يمكن أن تقدم لهم المساعدة للهرب من طالبان.

وأبلغ هيبي قناة "سكاي نيوز" أن نحو أربعة آلاف شخص مؤهلون للقدوم إلى المملكة المتحدة لا يزالون في أفغانستان وأن الحكومة تريد إجلاء آلاف آخرين إذا كان بوسعها ذلك.

وقال كليفرلي لشبكة BBC في وقت متأخر أمس الأحد: "أعتقد أنا ما تعلمناه خلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك هو أن الجداول الزمنية التي نضع خططنا على أساسها ليست دوماً تحت سيطرتنا... الآن من الواضح أنه كلما أتيح لنا مزيد من الوقت، زاد عدد الأشخاص الذين نستطيع إجلاءهم وهذا ما نضغط لفعله".

وذكر أن طالبان تتعاون فيما يبدو لكن بريطانيا لا تستطيع التعويل على استمرار هذا الدعم إلى ما لا نهاية.

وقال: "أولويتنا هي إخراج أكبر عدد ممكن في أسرع وقت ممكن. إذا استطعنا الحصول على مزيد من الوقت فسيكون ذلك عظيماً".

وردت مصادر في حركة طالبان على الأمر، قائلة إن "الحركة لن تقبل تمديد مهلة انسحاب القوات الغربية التي تنتهي 31 أغسطس/آب".

وسيستضيف جونسون اجتماعاً افتراضياً لزعماء مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة غداً الثلاثاء. وتسعى الحكومة البريطانية كذلك لفرض عقوبات جديدة على حركة طالبان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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