سياسة
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موظفون بالسفارة الأمريكية في كابل يشعرون بالخيانة وانعدام الثقة بأمريكا
كشفت برقية دبلوماسية عن شعور بالإحباط ينتاب موظفين بالسفارة الأمريكية في كابل بسبب جهود الإجلاء الأمريكية، وأشار الموظفون إلى أنهم يشعرون بالخيانة.
موظفون بالسفارة الأمريكية في كابل يشعرون بالخيانة وانعدام الثقة بأمريكا
قوات أمريكية خلال الإجلاء في مطار كابل / DPA
23 أغسطس 2021

كشفت وثائق نشرتها قناة NBCNews الأمريكية عن شعور الموظفين المحليين في السفارة الأمريكية بالعاصمة الأفغانية كابل بالإحباط الشديد بسبب سياسة الإجلاء الأمريكية.

وحسب القناة أعرب الموظفون عن شعورهم "بالخيانة" وانعدام الثقة بالحكومة الأمريكية، وذلك حسب وثيقة دبلوماسية لوزارة الخارجية.

البرقية الدبلوماسية التي أرسلت يوم السبت الماضي ذكرت أن دعوة أرسلت إلى الموظفين الأفغان بالسفارة للتوجه إلى مطار حامد كرزاي الدولي في كابل وطلبت منهم الاستعداد.

وأشارت إلى أن الموظفين لم يتوقعوا ما حصل معهم هناك إذ تعرضوا للضرب من قبل مقاتلي طالبان عند نقاط التفتيش قرب المطار.

وذكرت البرقية أن بعض الموظفين أفادوا بأنهم انفصلوا تقريباً عن أطفالهم بينما انهار آخرون وسط حشد من الناس واضطروا إلى نقلهم إلى المستشفيات مصابين بجروح. وأشارت إلى أن آخرين قالوا إنهم سقطوا على الطريق بسبب الإجهاد في ظل حرارة الطقس.

ونقلت البرقية عن موظف قوله: "الموت تحت رصاصة طالبان أفضل" من مواجهة الحشود مرة أخرى.

وقال آخر: "سعيد للموت هنا، ولكن بكرامة وفخر"، بينما اتهم ثالث الولايات المتحدة بإعطاء الأولوية لنخب الحكومة الأفغانية.

وبدأت الولايات المتحدة إجلاء مواطنيها وموظفيها الدبلوماسيين والأفغان الذين ساعدوا مهمتها في البلاد الأسبوع الماضي بعد أن سيطرت طالبان على جزء كبير من أفغانستان قبل أن تدخل أخيراً إلى كابل الأحد الماضي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة لديها "التزام خاص" تجاه موظفي السفارة المحليين الذين "عانوا المشقة والألم والخسارة بسبب تفانيهم في العمل معنا لبناء مستقبل أفضل لجميع الأفغان".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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