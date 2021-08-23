سياسة
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محمد صلاح يغيب عن منتخب مصر مباراتين في تصفيات المونديال.. ما السبب؟
أعرب نادي ليفربول الإنجليزي في خطاب لاتحاد الكرة المصري عن أمله في أن يتفهم الاتحاد المصري اضطراره لعدم إرسال صلاح في مباراتين، بسبب تعرض اللاعب إلى حجر صحي وتأثره بذلك بدنياً، فضلاً عن عدم التأكد من ظروف مكان الحجر الذي تحدده السلطات الإنجليزية.
محمد صلاح يغيب عن منتخب مصر مباراتين في تصفيات المونديال.. ما السبب؟
أوضح اتحاد الكرة المصري أنه يواصل اتصالاته المستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين / AFP
23 أغسطس 2021

أفاد اتحاد الكرة المصري صباح الاثنين بأن نادي ليفربول اعتذر عن عدم انضمام محمد صلاح للمنتخب لخوض مباراتي أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم 2022 بسبب قيود السفر للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار خطاب النادي الإنجليزي إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا، حسب بيان اتحاد الكرة.

وأعرب النادي الإنجليزي في خطابه عن أمله في أن يتفهم الاتحاد المصري اضطراره إلى ذلك، في مواجهة تعرض اللاعب إلى حجر صحي لهذه المدة وتأثره بذلك بدنياً، فضلاً عن عدم التأكد من ظروف مكان الحجر الذي تحدده السلطات الإنجليزية.

وأوضح اتحاد الكرة المصري أنه يواصل اتصالاته المستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي تستوجب إعفاءهم من قيود السفر المفروضة عليهم في البلدان التي يلعبون بها بسبب جائحة كورونا حتى يتمكنوا من الانضمام إلى منتخبات بلادهم.

مصدر:TRT عربي
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