سياسة
2 دقيقة قراءة
إيران.. قراصنة يخترقون الكاميرات الأمنية لسجن "إيفين"
نشرت مجموعة من القراصنة تطلق على نفسها اسم "عدالة علي" صوراً للكاميرات الأمنية لسجن إيفين الإيراني، وقالت إن الاختراق جاء "دعماً للاحتجاجات والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين".
إيران.. قراصنة يخترقون الكاميرات الأمنية لسجن "إيفين"
مجموعة القراصنة "عدالة علي" قالت  إن السجن يمثل "وصمة عار" في جبين إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني الجديد
24 أغسطس 2021

اخترقت مجموعة من القراصنة تطلق على نفسها اسم "عدالة علي" الكاميرات الأمنية لسجن إيفين الإيراني، ونشرت صوراً لكاميرات المراقبة، وقالت إن الاختراق جاء "دعماً للاحتجاجات والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين".

وقالت المجموعة إن السجن يمثل "وصمة عار" في جبين إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني الجديد.

وأعلن عن نبأ الاختراق من قبل "مجموعة تبندكان"، وهي مجموعة تنشط في مجال الفضاء السيبراني ضد النظام الإيراني، مضيفة أن اختراق الكاميرات الأمنية لسجن إيفين جرى بواسطة مجموعة قرصنة تدعى "عدالة علي" وذلك بهدف "فضح انتهاكات حقوق الإنسان كخطوة أولى في كفاحها".

وقالت المجموعة في بيان إن "كل إيراني يكافح من أجل الحرية يدرك عمليات الإعدام الفاضحة التي يمارسها النظام والسجون السرية والمروعة لخنق أصوات المناضلين، وعزم الكثير من المواطنين على إسماع احتجاجاتهم للجميع وكشف الستار عن المعاملة الوحشية مع الشعب الإيراني".

وأضافت أن المعاملة الوحشية" للنظام مع الناس "تجري رؤيتها كل يوم في الشوارع والجامعات والسجون ومراكز الاعتقال. واليوم سنفضح القمع في سجن إيفين ولن نسمح لهذا النظام بالتستر مرة أخرى".

وقامت مجموعة تبندكان في 14 مايو/أيار 2018، باختراق شاشات مطار مشهد، ونشرت من خلالها شعارات دعماً لاحتجاجات يناير/كانون الثاني 2018 المناهضة للنظام.

وبعد فترة وجيزة، اخترقت كاميرات مطار تبريز بطريقة مماثلة، ونشر القراصنة رسائل على شاشات المطار لدعم الاحتجاجات المناهضة للنظام مع هاشتاغ "الإضراب العام" و"#إضراب-سائقي-الشاحنات".

وأعلنت مجموعة تبندكان مسؤوليتها عن كلا الهجومين، وعلى الرغم من أن قائد الشرطة السيبرانية الإيرانية كمال هاديان فر، قال في أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام إنه جرى التعرف على القراصنة واعتقالهم، لكن بعد ذلك، لم يقدم مسؤولو هذه القوة، أو القضاء الإيراني، أي معلومات أخرى حول هذه القضية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us