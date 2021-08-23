أعلنت وزارة الصحة المصرية الاثنين رصد المتحور "دلتا بلس" من فيروس كورونا في البلاد.

جاء ذلك في تصريح لوزيرة الصحة هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، لاستعراض آخر مستجدات الجائحة، وفق بيان لوزارة الصحة المصرية.

وقالت زايد: "متحور دلتا بلس انتشر في كل دول العالم، ورُصدت حالات مصابة بسلالة دلتا بلس في مصر (لم تحدد عددها) خلال الأسابيع الماضية".

وأوضحت أن "وزارة الصحة رصدت أول حالة مصابة بمتحور دلتا بلس في منتصف يوليو/تموز الماضي"، دون تفاصيل أكثر.

وأضافت أن "مشكلة المتحور دلتا تكمن في سرعة انتشاره، وليس في قوة أعراضه (..) وأُدرجت تحديثات جديدة في البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا".

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها مصر عن رصد المتحور "دلتا بلس" من فيروس كورونا في البلاد.

وحتى مساء الأحد، سجلت مصر إجمالاً 286 ألفاً و352 إصابة بفيروس كورونا، بينها 16 ألفاً و671 وفاة، و235 ألفاً و864 حالة تعافٍ، حسب بيانات الوزارة.

من جانب آخر، أعلنت الحكومة المصرية، الأحد، منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا إلى مقار عملهم مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لوزيرة الصحة المصرية هالة زايد، مع نظيرها الجيبوتي أحمد عبدالله، وفق صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة.

وقالت هالة زايد: "سيطبق منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا مقار عملهم بداية من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل".

وأضافت: "تقرر تطعيم جميع العاملين في وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي حتى سبتمبر/أيلول المقبل، استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد".

وأفادت بوصول شحنات جديدة من لقاح (جونسون آند جونسون) خلال الأيام القادمة، وتخصيص مركز بمقر البعثات للخارج (شرقي القاهرة)، لتسهيل تطعيم المسافرين لأغراض البعثات التعليمية في مرحلتي التعليم الجامعي وما بعد الجامعي.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت مصر استلام أول شحنة من المواد الخام اللازمة لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا محلياً من الصين، فيما أعلنت في 5 يوليو/تموز الماضي، إنتاج أول مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا محلياً.