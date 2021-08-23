سياسة
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نائب أردني يصف الحكومة بأنها "لا تشم".. ما القصة؟
قال النائب الأردني أحمد عشا الدوايمة: "هناك منتج طبي يقوم أحد الأصدقاء بتطويره، وهو يستخدم في استعادة حاسة الشم بعد الشفاء من فيروس كورونا أنصح الحكومة أن تستعمله".
نائب أردني يصف الحكومة بأنها "لا تشم".. ما القصة؟
النائب الدوايمة هاجم الحكومة بسبب "حجم الفقر والبطالة والآفات الاجتماعية" / Reuters
23 أغسطس 2021

قرر مجلس النواب الأردني شطب عبارة وردت على لسان النائب أحمد عشا الدوايمة، قال فيها "الحكومة ما بتشم"، وذلك خلال مداخلته بجلسة برلمانية.

وكان النائب الدوايمة قد هاجم الحكومة بسبب "حجم الفقر والبطالة والآفات الاجتماعية"، على حد قوله.

وشطب المجلس الاثنين، العبارة بناء على طلب نائب رئيس الحكومة توفيق كريشان، والذي طالب خلال كلمته بشطبها بوصفها "غير لائقة".

ولوح الدوايمة بدواء يحمله بيده خلال مداخلته حول ملحق للموازنة العامة، قبل أن يضعه أمامه على مرأى فريق الحكومة.

وقال النائب الأردني: "هناك منتج طبي يقوم أحد الأصدقاء بتطويره، وهو يستخدم في استعادة حاسة الشم بعد الشفاء من فيروس كورونا أنصح الحكومة أن تستعمله".

كما رفض النائب مطالبة عبد المنعم العودات رئيس البرلمان التوقف عن المداخلة، واستكمل تلويحه بالدواء في معرض إشارته إلى عدم قبوله بعض بنود ملحق الموازنة العامة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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