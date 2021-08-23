أفرجت السلطات المغربية عن طالبة إيطالية-مغربية اعتقلت بعد وصولها في يونيو/حزيران لزيارة أقربائها، حسبما قال مسؤولون إيطاليون، الاثنين.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية إن إكرام نزيه، 23 عاماً، أدينت بارتكاب "جرائم ضد الدين الإسلامي" لنشرها لرسم كاريكاتوري ساخر على فيسبوك في عام 2019.

وقالت صحيفة "دوماني" الإيطالية، التي دافعت عن قضيتها، إن الرسوم الكاريكاتورية غيرت سورة الكوثر في القرآن إلى ما أطلقت عليها سورة "الويسكي".

وعبّر ماسيميليانو كابيتانيو، النائب عن حزب العصبة اليميني، الذي أثار قضية إكرام نزيه إلى البرلمان، عن سعادته بإطلاق سراحها.

وقال إنه تولى القضية ليس فقط لأنها مواطنة إيطالية من فيميركاتي، إحدى ضواحي ميلانو التي يمثلها، ولكن "لأن شابة تبلغ من العمر 23 عاماً لا يمكن سجنها بسبب منشور على فيسبوك".

وأضاف في منشور على فيسبوك قائلاً "لشبابنا الحق في مستقبل من الحرية والصفاء".

وقالت "دوماني" إن إكرام نزيه، المولودة لأبوين مغربيين والطالبة في جامعة مرسيليا، اعتقلت لدى وصولها في يونيو/حزيران بعد أن سافرت إلى المغرب لزيارة أقربائها.

وقالت إنها أدينت في 28 يونيو/حزيران وحُكم عليها بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات بعد أن قدمت شكوى رسمية ضدها في المغرب بسبب المنشور الذي حذفته على فيسبوك.

وشكرت وزارة الخارجية السفير الإيطالي في الرباط على جهوده التي قالت إنها تهدف فقط إلى رفاهية إكرام نزيه "مع الاحترام الكامل لعمل المؤسسات والقضاء في المغرب".