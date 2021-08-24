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أردوغان يجري مباحثات دولية مكثفة حول أفغانستان، وطالبان ترفض تمديد مهلة الإجلاء من مطار كابل.

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أردوغان: نجري محادثات دبلوماسية مكثفة بشأن أفغانستان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين أن أنقرة تجري مباحثات دبلوماسية مكثفة بشأن الأوضاع الراهنة في أفغانستان وستواصل جهودها لتحقيق الاستقرار في المنطقة وحماية البلاد من موجات الهجرة غير النظامية. [TRT عربي]

وأوضح الرئيس التركي أنه أجرى العديد من الاتصالات الهاتفية بشأن أفغانستان والهجرة مع قادة وزعماء عالميين أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس. [TRT عربي]

تواصل عمليات الإجلاء المضنية في كابل وطالبان ترفض تمديد المهلة

حذرت طالبان الاثنين الولايات المتحدة بأنها لن توافق على تمديد عمليات الإجلاء لما بعد 31 أغسطس/آب، الموعد النهائي الذي حددته واشنطن لانسحاب قواتها من أفغانستان. [TRTعربي]

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الاثنين في قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات حيث تقيم باريس جسراً جوياً: "نحن قلقون بشأن الموعد النهائي الذي حدّدته الولايات المتحدة في 31 أغسطس/آب. توجد حاجة إلى وقت إضافي لإكمال العمليات الحالية". [TRTعربي]

ومنذ 14 أغسطس/آب أجْلت الولايات المتحدة 25100 شخص من أفغانستان على متن طائرات عسكرية أمريكية ومن الدول الحليفة، حسب البيت الأبيض. [TRTعربي]