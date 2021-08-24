سياسة
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بسبب إحراقه لافتة.. السجن لقائد مليشيا يمينية متطرفة بأمريكا
قضت محكمة في الولايات المتّحدة على قائد مليشيا "براود بويز" اليمينية المتطرّفة بالسجن لمدة خمسة أشهر بسبب إحراقه لافتة رفعتها كنيسة في العاصمة عليها شعار "حياة السود مهمّة".
بسبب إحراقه لافتة.. السجن لقائد مليشيا يمينية متطرفة بأمريكا
هنري "إنريكي" تاريو زعيم مليشيا "براود بويز" الأمريكية اليمينية المتطرفة / AFP
24 أغسطس 2021

حكمت محكمة في الولايات المتحدة الاثنين على قائد مليشيا "براود بويز" اليمينية المتطرفة بالسجن لمدة خمسة أشهر بسبب إحراقه في واشنطن خلال تظاهرة مؤيدة للرئيس السابق دونالد ترمب لافتة رفعتها كنيسة في العاصمة عليها شعار "حياة السود مهمة".

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن هنري إنريكي تاريو (37 عاماً) زعيم الحركة اليمينية المتطرفة التي لعبت دوراً مركزياً في الهجوم الذي شنّه أنصار الملياردير الجمهوري على الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني، اعتقل قبل يومين من ذلك الهجوم إثر إحراقه اللافتة.

وكانت محكمة في واشنطن وجّهت إليه تهمة تدمير ممتلكات تابعة لكنيسة "أسبوري يونايتد" الميثودية التي يغلب على أتباعها الأمريكيون الأفارقة وذلك خلال تظاهرة جرت في 12 ديسمبر/كانون الأول وتخلّلتها أعمال عنف.

واستندت التهمة إلى صورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بدا فيها واقفاً وبيده اللافتة وولاعة.

وقالت الشرطة كذلك إنها وجدت بحوزته عندما وقفته ممشطين لسلاحين ناريين غير قانونيين.

وشارك إنريكي تاريو في العديد من التظاهرات المؤيدة للرئيس في حينه دونالد ترمب وفي تظاهرات أخرى مضادة لتلك التي نظمتها حركة "حياة السود مهمة" للتنديد بعنف الشرطة.

وفي يوليو/تموز الفائت أقرّ تاريو بذنبه بكلتا التهمتين.

وحُكم على تاريو بالسجن لمدة 155 يوماً وبغرامة قدرها ألف دولار، كما يتعيّن عليه دفع 347 دولاراً للكنيسة تعويضاً لها عن اللافتة التي أحرقها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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