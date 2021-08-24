أصدر الرئيس التونسي مساء الثلاثاء أمراً رئاسياً يقضي بتمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي "حتى إشعار آخر"، حسب ما جاء في بيان للرئاسة التونسية.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان مقتضب إن الرئيس قيس سعيّد "أصدر أمراً رئاسياً يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر".

وأضافت الرئاسة التونسية أن سعيّد "سيتوجه في الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي".

من جهة أخرى أعلنت حركة النهضة التونسية الاثنين إعفاء جميع أعضاء مكتبها التنفيذي وإعادة تشكيله "بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة"، حسب ما جاء في بيان نشرته الحركة على صفحتها في فيسبوك.

وقال البيان: "يهم رئيس الحركة أن يتقدم بجزيل الشكر لكل أعضاء المكتب على ما بذلوه من جهدٍ فيما كلّفُوا به، ودعوتهم لمواصلة مهامهم إلى حين تشكيل المكتب الجديد".

وأضاف: "يؤكد رئيس الحركة (راشد الغنوشي - يترأس البرلمان المجمدة مهامه أيضاً) مواصلة تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية برئاسة الأخ محمد القوماني من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه".

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ أن قرر سعيّد في 25 يوليو/تموز إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وأن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً ورفع الحصانة عن النواب وترؤُّسه للنيابة العامة.

ويقول سعيد إنه اتخذ تدابيره الاستثنائية استناداً إلى الفصل 80 من الدستور وبهدف "إنقاذ الدولة التونسية"، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية، لكن غالبية الأحزاب التونسية رفضت تلك التدابير واعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور"، بينما أيدتها أخرى واعتبرتها "تصحيحاً للمسار".