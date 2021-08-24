سياسة
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روسيا والسعودية توقعان اتفاقية للتعاون العسكري.. ما تفاصيلها؟
وقَّعت روسيا والسعودية اتفاقية للتعاون العسكري خلال زيارة نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان لمنتدى "الجيش 2021" العسكري التقني في روسيا.
روسيا والسعودية توقعان اتفاقية للتعاون العسكري.. ما تفاصيلها؟
يزور بن سلمان روسيا للمشاركة في "المنتدى العسكري التقني الدولي - الجيش 2021" / مواقع التواصل
24 أغسطس 2021

أعلنت السعودية توقيعها اتفاقية مع روسيا "تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكرية المشترك بين البلدين الصديقين"، حسب تغريدة لنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان الثلاثاء.

ويزور بن سلمان روسيا للمشاركة في "المنتدى العسكري التقني الدولي - الجيش 2021"، وقال إنه التقى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الزيارة وبحثا سُبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي.

وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي على تويتر: "ناقشنا في مباحثاتنا سُبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي وسعينا المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبرز التحديات المشتركة التي تواجه البلدين".

بدوره أشاد وزير الدفاع الروسي بزيارة بن سلمان وقال إن "بإمكانه الاطلاع على أحدث نماذج السلاح الروسي، بما فيها تلك التي أثبتت فاعليتها في سوريا"، حسب ما نقلته قناة روسيا اليوم.

وأضاف شويغو أن روسيا عازمة على "التطوير المطرد للتعاون الثنائي في المجالين العسكري والعسكري التقني في شتى المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وتابع: "ننظر إلى حضوركم الشخصي للمنتدى باعتباره تأكيداً لنهج السعودية الرامي إلى مواصلة تعزيز التعاون مع روسيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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