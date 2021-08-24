أعلنت السعودية توقيعها اتفاقية مع روسيا "تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكرية المشترك بين البلدين الصديقين"، حسب تغريدة لنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان الثلاثاء.

ويزور بن سلمان روسيا للمشاركة في "المنتدى العسكري التقني الدولي - الجيش 2021"، وقال إنه التقى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الزيارة وبحثا سُبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي.

وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي على تويتر: "ناقشنا في مباحثاتنا سُبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي وسعينا المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبرز التحديات المشتركة التي تواجه البلدين".

بدوره أشاد وزير الدفاع الروسي بزيارة بن سلمان وقال إن "بإمكانه الاطلاع على أحدث نماذج السلاح الروسي، بما فيها تلك التي أثبتت فاعليتها في سوريا"، حسب ما نقلته قناة روسيا اليوم.

وأضاف شويغو أن روسيا عازمة على "التطوير المطرد للتعاون الثنائي في المجالين العسكري والعسكري التقني في شتى المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وتابع: "ننظر إلى حضوركم الشخصي للمنتدى باعتباره تأكيداً لنهج السعودية الرامي إلى مواصلة تعزيز التعاون مع روسيا".