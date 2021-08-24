سياسة
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في مثل هذا اليوم.. كيف غيرت مايكروسوفت العالم بإطلاقها "ويندوز 95"؟
في مثل هذا اليوم 24 أغسطس/آب عام 1995 طرحت شركة مايكروسوفت الأمريكية نسخة نظامها التشغيلي "ويندوز 95" الذي بات يعدّ الأب الروحي لما سيلحقه من أنظمة تشغيل، مغيّراً خلال أكثر من 25 عاماً شكل العالم وعلاقتنا بالحواسيب.
في مثل هذا اليوم.. كيف غيرت مايكروسوفت العالم بإطلاقها "ويندوز 95"؟
كانت هذه النسخة من ويندوز هي أول نسخة معممة بات يستخدمها الناس العاديون / Getty Images
24 أغسطس 2021

كان إطلاق شركة مايكروسوفت لنظام "ويندوز 95" لحظة غيرت العالم وكانت لحظة فارقة في عالم التكنولوجيا، إذ بات بإمكاننا تشغيل برنامج حاسوبي كما كنا نشغل فيلماً أو ألبوم موسيقى.

مع إطلاق ويندوز 95 بتنا نعرف زر "ابدأ" و"شريط المهام" الشهيرين، إذ كانت هذه النسخة من ويندوز هي أول نسخة معممة بات يستخدمها الناس العاديون لتشغيل الحواسيب بغرض الترفيه لا العمل.

ويعد ويندوز 95 فارقاً لأنه سهّل استخدام المستخدم العادي للحواسيب، إذ اعتمد على واجهة المستخدم الرسومية وأطلق خدمة "النوافذ" التي تسهل التنقل بين برامج الجهاز، بالإضافة إلى خاصيات "سطح المكتب" وتنظيم التخزين على شكل ملفات ومجلدات.

كذلك فإن إضافة متصفح الإنترنت الشهير الخاص بويندوز Internet Explorer سهل وبسط تصفح المواقع الإلكترونية على المستخدم العادي، وساهم في ارتفاع شعبية الشبكة العنكبوتية، ونقل الحواسيب والشبكات من غرف المتخصصين إلى غرف نوم الأطفال.

ولا يزال اليوم يعد ويندوز 10 حفيداً لويندوز 95، محافظاً على أغلب مزاياه وما اشتهر به، كزر "ابدأ" و"شريط المهام"، في انتظار أن تطرح شركة مايكروسوفت في الأسواق نسخة جديدة يعتقد أنها ستكون تحت اسم "ويندوز 11".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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