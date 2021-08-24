كان إطلاق شركة مايكروسوفت لنظام "ويندوز 95" لحظة غيرت العالم وكانت لحظة فارقة في عالم التكنولوجيا، إذ بات بإمكاننا تشغيل برنامج حاسوبي كما كنا نشغل فيلماً أو ألبوم موسيقى.

مع إطلاق ويندوز 95 بتنا نعرف زر "ابدأ" و"شريط المهام" الشهيرين، إذ كانت هذه النسخة من ويندوز هي أول نسخة معممة بات يستخدمها الناس العاديون لتشغيل الحواسيب بغرض الترفيه لا العمل.

ويعد ويندوز 95 فارقاً لأنه سهّل استخدام المستخدم العادي للحواسيب، إذ اعتمد على واجهة المستخدم الرسومية وأطلق خدمة "النوافذ" التي تسهل التنقل بين برامج الجهاز، بالإضافة إلى خاصيات "سطح المكتب" وتنظيم التخزين على شكل ملفات ومجلدات.

كذلك فإن إضافة متصفح الإنترنت الشهير الخاص بويندوز Internet Explorer سهل وبسط تصفح المواقع الإلكترونية على المستخدم العادي، وساهم في ارتفاع شعبية الشبكة العنكبوتية، ونقل الحواسيب والشبكات من غرف المتخصصين إلى غرف نوم الأطفال.

ولا يزال اليوم يعد ويندوز 10 حفيداً لويندوز 95، محافظاً على أغلب مزاياه وما اشتهر به، كزر "ابدأ" و"شريط المهام"، في انتظار أن تطرح شركة مايكروسوفت في الأسواق نسخة جديدة يعتقد أنها ستكون تحت اسم "ويندوز 11".